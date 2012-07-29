هفت مصدوم با بکارگیری بالگرد هلال احمر همدان نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ره انجام اظهار داشت: امسال توسط این بالگرد دو فقره جست و جوی گمشده در ارتفاعات الوند انجام شد و در امداد و نجات جاده ای نیز سه مورد جان مصدومان را نجات داده است.

ره انجام عنوان کرد: در هفته گذشته یکی از دانشجویان رشته شیمی دانشگاه بوعلی سینا که بر اثر حادثه آزمایشگاه شیمی آسیب دیده بود برای درمان توسط بالگرد هلال احمر به اصفهان منتقل شد.

مدیرعامل هلال احمر استان همدان اضافه کرد: در هفته اخیر یکی از نیروهای اورژانس یکی از بیمارستانهای همدان دچار سانحه شد و توسط بالگرد به بیمارستان مورد نظر منتقل ودر نهایت چشمانش تخلیه شد.

وی تاکید کرد: این بالگرد علاوه بر استفاده در عملیات امداد و نجات در امور مانوری و تبلیغاتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ره انجام بیان کرد: افزایش تعداد بالگرد در استان همدان غیرممکن است چرا که این بالگردها بر اساس سهمیه بندی به استانها تعلق می گیرد در حالیکه برخی استانهای هم جوار بالگرد ندارند و برای برخی عملیات بالگردهای دو استان همدان و کرمانشاه وارد عمل می شود.

ره انجام گفت: نگهداری و حفاظت از این بالگرد برای مجموعه هلال احمر هیچ هزینه ای ندارد و در مکانی بلا استفاده در فرودگاه مستقر بوده و خلبانان نیز در این مکان حضور دارند تا در صورت نیاز وارد عمل شوند.