روسیه و ژاپن به همکاریهای اقتصادی بیشتر می اندیشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ولادیمر پوتین" روز گذشته در دیدار با "کویچیرو گمبا" وزیر خارجه ژاپن در شهر سوچی اعلام کرد که مسکو و توکیو باید همکاریهای اقتصادی خود را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: گسترش همکاریها در زمینه صنعت و انرژی میان توکیو و مسکو باید در اولویت باشد.

خبرگزاری ایتارتاس به نقل از پوتین نوشت: می خواهم اطمینان حاصل کنم که هر اقدامی را برای راضی نگاه داشتن همتای ژاپنی انجام می دهم و از همکاری آنها در روسیه خرسندم.

رئیس جمهوری روسیه با مقایسه حجم مبادلات تجاری روسیه و چین گفت: حجم مبادلات تجاری روسیه و ژاپن 30 میلیارد دلار است که این میزان کافی نیست.