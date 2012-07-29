  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

پوتین:

روسیه و ژاپن به همکاریهای اقتصادی بیشتر می اندیشند

روسیه و ژاپن به همکاریهای اقتصادی بیشتر می اندیشند

رئیس جمهوری روسیه بر گسترش همکاریهای اقتصادی کشورش و ژاپن تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "ولادیمر پوتین" روز گذشته در دیدار با "کویچیرو گمبا" وزیر خارجه ژاپن در شهر سوچی اعلام کرد که مسکو و توکیو باید همکاریهای اقتصادی خود را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: گسترش همکاریها در زمینه صنعت و انرژی میان توکیو و مسکو باید در اولویت باشد.

خبرگزاری ایتارتاس به نقل از پوتین نوشت: می خواهم اطمینان حاصل کنم که هر اقدامی را برای راضی نگاه داشتن همتای ژاپنی انجام می دهم و از همکاری  آنها در روسیه خرسندم.

رئیس جمهوری روسیه با مقایسه حجم مبادلات تجاری روسیه و چین گفت: حجم مبادلات تجاری روسیه و ژاپن 30 میلیارد دلار است که این میزان کافی نیست.

کد مطلب 1661070

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