به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد کریمی که در آئین آغاز به کار شورای هماهنگی استان های صنعت بیمه سخن می‌گفت، با اعلام این که برای اجرای طرح های توسعه ای بیمه های زندگی آمادگی داریم، افزود: در اسلام به نقش مهم تولید داخلی و صیانت از سرمایه های انسانی توصیه شده و آموزه های بزرگان دین سرشار از این مفاهیم است، ضمن اینکه راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید و صیانت از نیروی کار ، ریشه در آموزه های دینی ما دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این نکته که ماه رمضان، فرصت ابراز بندگی است ، گفت: یکی از راههای روشن ابراز بندگی نزد خالق بی همتا، خدمت به مخلوق اوست و خوشبختانه ما و همکاران ما در صنعت بیمه این فرصت را در اختیار داریم.

وی از صنعت بیمه به عنوان فعالیتی خداپسندانه و مردمی یاد کرد و افزود: باید فرصت شناس باشیم و در کنار خلق فرصت های تازه از تمامی پتانسیل موجود این صنعت استفاده کنیم.

کریمی با قدردانی از عملکرد شرکت های بیمه در سیل اخیر استان گلستان ، تصریح کرد: دولت در هنگام وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و طوفان و زلزله ، وظیفه احیای زیرساخت ها را بر عهده دارد و شرکت های بیمه نیز باید تسویه سریع و دقیق خسارات ، آرامش را به آسیب دیدگان حادثه بازگردانند.

وی بار دیگر از ضریب نفوذ اندک بیمه های زندگی در کشور ابراز تاسف کرد و گفت: ضریب نفوذ یک و نیم درصد بیمه های زندگی در شان ملتی نیست که امید و اطمینان را سر لوحه زندگی خود قرارداده اند و با مهر و دوستی نام خود را در جهان بلند آوازه کرده اند.

رئیس کل بیمه مرکزی از صدور مجوز برای یک شرکت تخصصی بیمه های زندگی در ایران خبر داد و افزود: متاسفانه بسیاری از مردم از مزایای بیمه های زندگی اطلاع ندارند و ما باید در این حوزه بیشتر تلاش کنیم و در همین راستا آمادگی خود را برای اجرای طرح های توسعه ای بیمه های زندگی اعلام می کنیم.