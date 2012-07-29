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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

نهاوندی پور:

سیل به 77 روستای زنجان خسارت وارد کرد

سیل به 77 روستای زنجان خسارت وارد کرد

زنجان-خبرگزاری مهر: مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: به 77 روستا در سطح استان زنجان 19 میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور  ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: در بخش زراعی 18 میلیارد ریال، دام و طیور 2 میلیارد و 555 میلیون ریال، باغبانی 11 میلیارد و 453 میلیون ریال و شیلات 29 استخر با 9 میلیارد و 900 میلیون تومان متحمل خسارت شدیم.

وی ادامه داد: در همین راستا 29 استخر در شهرستان ماهنشان خسارت 9 میلیارد و 900 میلیون تومانی و در حوزه آب و خاک  به 11 روستا دو میلیارد و 800 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود : در شهرستان ماهنشان به هزار هکتار از مزارع سه میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت وارد شده است.

نهاوندی پور تاکید کرد: در مجموع خسارت وارد ه به شهرستان ماهنشان 5 میلیارد و 187 میلیون ریال بوده است .

وی خسارت وارده به ابهر را در 5 روستا 233 میلیون تومان، در طارم را در 13 روستا 14 میلیارد ریال اعلام کرد .


مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، 150 هکتار در شهرستان طارم و به ده تن از آبزیان و دام دو روستا در طارم 560 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

نهاوندی پور افزود: عمده خسارت به به روستاهای شهرستان زنجان وارد شده و به  10روستا 410 میلیون تومان خسارت باغی، زراعی و دامی وارد شده است.

در این جلسه خسارت وارد در بخش راه روستایی 13 میلیون تومان اعلام شد و مقرر گردید طرح هادی روستای برای سانحه دیدگان در شهرستان های ماهنشان، زنجان و طارم با اعتبار 17 هزار میلیون ریال اجرایی شود.
 
در سیل اخیر 286 واحد روستایی خسارت دیدند که با اعتبار 637 میلیون تومان بازسازی و مرمت خواهند شد.
 
همچنین در بخش آب روستای 17500 میلیون ریال و در بخش برق نیز 255 میلیون ریال خسارت به روستاهای استان وارد شده است.
 
کد مطلب 1661072

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