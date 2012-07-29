سیل به 77 روستای زنجان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: در بخش زراعی 18 میلیارد ریال، دام و طیور 2 میلیارد و 555 میلیون ریال، باغبانی 11 میلیارد و 453 میلیون ریال و شیلات 29 استخر با 9 میلیارد و 900 میلیون تومان متحمل خسارت شدیم.
وی ادامه داد: در همین راستا 29 استخر در شهرستان ماهنشان خسارت 9 میلیارد و 900 میلیون تومانی و در حوزه آب و خاک به 11 روستا دو میلیارد و 800 میلیون ریال خسارت وارد شده است.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود : در شهرستان ماهنشان به هزار هکتار از مزارع سه میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت وارد شده است.
نهاوندی پور تاکید کرد: در مجموع خسارت وارد ه به شهرستان ماهنشان 5 میلیارد و 187 میلیون ریال بوده است .
وی خسارت وارده به ابهر را در 5 روستا 233 میلیون تومان، در طارم را در 13 روستا 14 میلیارد ریال اعلام کرد .
مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، 150 هکتار در شهرستان طارم و به ده تن از آبزیان و دام دو روستا در طارم 560 میلیون ریال خسارت وارد شده است.
نهاوندی پور افزود: عمده خسارت به به روستاهای شهرستان زنجان وارد شده و به 10روستا 410 میلیون تومان خسارت باغی، زراعی و دامی وارد شده است.
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