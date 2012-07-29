سیل به 77 روستای زنجان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد بحران استان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: در بخش زراعی 18 میلیارد ریال، دام و طیور 2 میلیارد و 555 میلیون ریال، باغبانی 11 میلیارد و 453 میلیون ریال و شیلات 29 استخر با 9 میلیارد و 900 میلیون تومان متحمل خسارت شدیم.

وی ادامه داد: در همین راستا 29 استخر در شهرستان ماهنشان خسارت 9 میلیارد و 900 میلیون تومانی و در حوزه آب و خاک به 11 روستا دو میلیارد و 800 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان افزود : در شهرستان ماهنشان به هزار هکتار از مزارع سه میلیارد و 600 میلیون تومان خسارت وارد شده است.

نهاوندی پور تاکید کرد: در مجموع خسارت وارد ه به شهرستان ماهنشان 5 میلیارد و 187 میلیون ریال بوده است .

وی خسارت وارده به ابهر را در 5 روستا 233 میلیون تومان، در طارم را در 13 روستا 14 میلیارد ریال اعلام کرد .



مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان، 150 هکتار در شهرستان طارم و به ده تن از آبزیان و دام دو روستا در طارم 560 میلیون ریال خسارت وارد شده است.

نهاوندی پور افزود: عمده خسارت به به روستاهای شهرستان زنجان وارد شده و به 10روستا 410 میلیون تومان خسارت باغی، زراعی و دامی وارد شده است.

در این جلسه خسارت وارد در بخش راه روستایی 13 میلیون تومان اعلام شد و مقرر گردید طرح هادی روستای برای سانحه دیدگان در شهرستان های ماهنشان، زنجان و طارم با اعتبار 17 هزار میلیون ریال اجرایی شود.

در سیل اخیر 286 واحد روستایی خسارت دیدند که با اعتبار 637 میلیون تومان بازسازی و مرمت خواهند شد.

همچنین در بخش آب روستای 17500 میلیون ریال و در بخش برق نیز 255 میلیون ریال خسارت به روستاهای استان وارد شده است.

