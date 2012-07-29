به گزارش خبرنگار مهر ولید المعلم وزیرامورخارجه سوریه در نشست خبری مشترک با علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه کشورمان که بعدازظهر امروز در وزارت امورخارجه برگزار شد گفت: در دیدار و ملاقات با صالحی بر مواضع دو کشور تاکید کردیم که این مواضع کاملا منطبق بود که در برابر تحولات منطقه و چه در برابر بحران و توطئه ای که ما در کشور سوریه با آن روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه توطئه در سوریه دست های پنهانی دارد بیان کرد: این توطئه در برخی از کشورهای منطقه که در راس آنها صهیونیست ها قرار دارد شکل گرفته است.

وی افزود: ملت سوریه تصمیم دارد نه فقط برای مقابله بلکه برای پیروزی از میدان خارج نشوند و با تمام وجود جانفشانی می کنند ، ارتش نیز در کنار مردم با گروههای تروریستی مبارزه می کند.

وزیرامورخارجه سوریه افزود: علیرغم تحریم های شدید غیرانسانی از طرف آمریکا و اروپا و پیش از آن نیز از سوی اتحادیه عرب، مردم همچنان مقابله می کنند، این در حالی است که تحریم ها مردم و معیشت آنها را مورد هدف قرار داده و مردم متوجه شدند و می دانند که اسرائیل در پشت این قضیه است.

وی خاطرنشان کرد: این کشورها همه در یک سنگر در برابر ما قرار گرفته اند و همین امر نیز باعث شد تا تصمیم مردم جدی شود و به دور رهبر خود حلقه بزنند. این اتفاقات یک تبلیغات رسانه ای علیه دولت و مردم ما بوده است.

وزیر امورخارجه سوریه با اشاره به مورد هدف قرار گرفتن ساختمان مرکزی اطلاعات در دمشق و به شهادت رسیدن 4 نفر گفت: همانطور که آقای صالحی نیز در دیدار دوجانبه اشاره کردند مردم ایران هم شاهد چنین حادثه بزرگی در زمان انفجار ساختمان حزب جمهوری در ایران بوده اند، امروز دیدیم که سوریه با همین قضیه مواجه شده است.

وی با اشاره به اینکه از چهارشنبه گذشته تلاش کردند که تصمیم خود را عملیاتی کنند بیان کرد: تمام نیروهای تروریستی خود را بسیج کردند و در این هفته تلاش کردند که دمشق را از دست حکومت خارج کنند که شکست خوردند.

المعلم تصریح کرد: آنها امروز به حلب رفته اند و می دانیم که در آنجا نیز شکست می خورند. امروز در حلب احساس می کنیم که همه نیروهای ضد سوریه بسیج شده اند و تلاشی را به صورت ناجوانمردانه بر علیه ما آغاز کرده اند.

وزیرامورخارجه سوریه در پاسخ به یک شبکه لبنانی در این باره که موافقتنامه دفاعی مشترک میان ایران و سوریه وجود دارد و سوریه بر اساس این موافقتنامه چطور عمل می کند گفت: سوریه دارای توان دفاعی بالایی است و می تواند به خودش تکیه کند.

وی افزود: آنچه ما از لبنان توقع داریم این است که وحدت و تمامیت ارضی این کشور حفظ شود و کمک کنند تا تروریست ها به صورت غیر قانونی نتوانند وارد سوریه شوند.

وزیرامورخارجه سوریه در ادامه در پی تاکید خبرنگار مبنی بر اینکه سئوال من درباره ایران و سوریه است واینکه اگر دمشق مورد حمله قرار گیرد بر اساس موافقتنامه بین دو کشور ، سوریه چطور اقدام می کند گفت: برای ما فرقی نمی کند و با تکیه بر توانمندی خود و با توجه به اینکه توانایی زیادی داریم مقابله خواهیم کرد.

المعلم در پاسخی به سئوال خبرنگار پرس تی وی درباره طرح کوفی عنان در سوریه گفت: ما به این طرح متعهدیم و مسئله مهم این است که چگونه به اجرای این طرح در زمینه اجرایی و سیاسی کمک کنیم.

وزیرامورخارجه سوریه تصریح کرد: متاسفم که بگویم هر چه دولت ما تلاش کرد و نیروهای خود را از شهر خارج کرد اما گروههای تروریستی خود را متعهد به اجرای این طرح نمی دانند.

وی تاکید کرد: این مسئله باعث شده تا مذاکرات سیاسی ما با بن بست روبرو شود و ما از گروهها می خواهیم به مذاکره ادامه دهند.

وزیرامورخارجه سوریه در پاسخ به سئوالی درباره استفاده از سلاح های کشتار جمعی از سوی دولت سوریه اظهار داشت: ما با چنین حمله تبلیغاتی از طرف آمریکا ، کشورهای غربی و اروپایی و بعضی از کشورهای منطقه روبرو هستیم که سعی می کنند این موضوع را مطرح کنند.

وی افزود: صرف نظر از اینکه این سلاح را داریم می خواهیم بگوییم که اسرائیل یک کشور متجاوز و دارای قدرت هسته ای است. اسرائیل خود اعتراف کرده که دارای قدرت سلاح هسته ای هستند.

وی خاطرنشان کرد: ما کشوری هستیم که با اسرائیل مقابله می کنیم و بخشی از کشورمان به اشتغال اسرائیل درآمده است.

المعلم با تاکید بر این امر که آمادگی ایجاد منطقه عاری از هرگونه سلاح کشتار جمعی را داریم گفت: ما از سال 2003 طرح را به سازمان ملل مطرح کردیم و به این مسئله تاکید کردیم که همواره خواستار مبارزه با سلاح های کشتار جمعی بوده ایم. از سال 1925 نیز جزو معاهده منع سلاح های بیولوژیک هستیم. اگر اسرائیل معاهده عدم انتشار سلاح های هسته ای را امضا کند ما نیز چون یک کشور مسئول هستیم به کلیه مقررات پایبند خواهیم بود.

وزیرامورخارجه سوریه در پاسخ به سئوال دیگری درباره اظهارات لاوروف وزیرامورخارجه روسیه مبنی بر دخالت نظامی برخی کشورهای منطقه در سوریه گفت: کسانی که این توطئه را انجام می دهند ناجوانمرد هستند. حتی اگر این وضعیت ادامه یابد و پس از آن آرامش برقرار شود باز هم این توطئه از بین نمی رود و مشخص است که سر رشته این توطئه ها کجاست.

وی افزود: همانطور که صالحی گفت تحمیل کننده توطئه ها صهیونیست ها هستند و بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در کنار اسرائیل قرار دارند.

المعلم تاکید کرد: لاوروف شخص با تجربه ای است و معتقدیم که بیاناتش باید مورد توجه قرار گیرد.