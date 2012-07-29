به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اعلام کرد: تاکنون بیش از 2900 نفر در طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام سعید آخوندی تصریح کرد: تدابیر مقام معظم رهبری نسبت به تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه اقدام به تربیت یک میلیون حافظ در طی چهار سال کرده است که در اولین سال آن 100 هزار نفر برنامه ریزی شده است.

آخوندی سهم استان را 12 هزار و 500 نفر اعلام کرد و افزود: خراسان رضوی به عنوان مهد قرآنی کشور متعهد گردیده تا از 100 هزار نفر 12 هزار و 500 حافظ را در بقاع متبرکه استان تربیت کند.

سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه گفت: با گذشت 14 روز از ثبت نام داوطلبین تاکنون 2940 نفر در این طرح ثبت نام نموده اند و امیدواریم با همت هر چه بیشتر جوانان قرآنی استان بتوانیم بار دیگر شاهد شکوفایی آنان در سطح کشور باشیم.

وی اعلام کرد: علاقمندانی که مایل به ثبت نام در این طرح هستند می توانند تا پایان ماه رمضان با مراجعه به ادارات اوقاف شهرستان ها و بقاع متبرکه استان در این طرح ثبت نام کنند.

برگزاری نمایشگاه و حلقه معرفت در بقاع متبرکه خراسان رضوی

سرپرست فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برنامه های ماه مبارک رمضان در ماه مبارک رمضان 18 بقعه متبرکه در سطح استان خیمه معرفت یا حلقه معرفت و 80 بقعه متبرکه استان نیز نمایشگاه برپا می کنند.

حجت الاسلام سعید آخوندی در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) و احیای شب های قدر در بقاع متبرکه استان اعلام شد.عنوان کرد:.

وی گفت: 55 محفل انس با قرآن کریم در طی ماه رمضان برگزار می شود که 20 محفل آن با حضور دو قاری مصری الشیخ عادل الباز سالم السید و الشیخ عبدالناصر سعد عبدالباسط است.

وی همچنین از برگزاری کلاس های تفسیر توسط مبلغین اعزامی به شهرستان ها گفت و افزود: در 41 بقعه جلسات تفسیر برگزار می شود و 86 نفر مبلغ به شهرستان ها اعزام شده است.

آخوندی گفت: در نیمه ماه رمضان با توجه به سالروز ولادت امام حسن مجتبی(ع) در بیش از 60 بقعه مراسم میلاد امام حسن مجتبی(ع) برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همچنین از برگزاری مراسم احیاء شب های قدر در بیش از 100 بقعه خبر داد و افزود: مراسم احیاء، قرآن به سر گرفتن، قرائت دعای جوشن کبیر، قرائت قرآن و اعمال مخصوص شب های قدر از برنامه های این شب ها در بقاع متبرکه است.