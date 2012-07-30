شوخوانی رمضان سنتی فراموش شده در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، در گذشته نه چندان دور مراسمی با عنوان شوخوانی و رمضان خوانی در روستاها و شهرهای خراسان جنوبی به خصوص بیرجند به صورت باشکوه برگزار می ‌شد که امروز مانند بسیاری از سنت‌ها به دست فراموشی سپرده شده است.

در گویش بیرجندی کلمه رمضان با عنوان "رِمَزُا" تلفظ می شود که با این نامگذاری از یازده ماه دیگر سال یا همان سالگان ممتاز می شود.

مناجات و شب خوانی(شوخوانی) از مراسم ویژه اکثر شهرهای خراسان جنوبی در گذشته بوده است .

در این مراسم از نخستین شب ماه رمضان هر شب، برخی از مردان خوش صدا پس از نیمه شب سه نوبت به بالای بام خانه خود می رفتند و با صدای بلند به خواندن ادعیه و اشعاری نیایشی می پرداختند و با این عمل، علاوه بر نیایش، جهت تدارک سحری مردم را از خواب بیدار می نمودند.

شب خوانی معمولا در سه نوبت انجام می گرفت که هر کدام نمودار وقتی از سحرگاهان بود.

صدای این شب خوانان در سکوت دل شب حالت روحانی به آن می داد و مردم نیز برنامه سحر خود را با همین مناجات ها تنظیم می کردند.

قبل از اذان سحر نیز مناجات کوتاهی می کردند که به آن نظاره خوانی می گفتند.

نکته ای که نمی توان از ذکر آن گذشت این است که در آخرین دقایق سحر برای اعلام وقت امساک، یک شب خوانی کوتاه دیگر انجام می گرفت.

این مراسم در برخی روستاها از جمله روستای "چنشت" شهرستان سربیشه به وسیله طبل انجام می گرفت و هنوز نیز گاهی انجام می شود.

"بیست و هفتمان"

مراسم "بیست و هفتمان" در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان نیز از دیگر برنامه‌هایی است که از گذشته دور در شهرستان بیرجند وجود داشته و هنوز هم نام آن فراموش نشده است.

در شب بیست و هفتم ماه رمضان برخی از زنان و دختران جوان با پوشاندن صورت خود و گرفتن سبد یا تبقی در دست که آینه ای روی آن قرار دارد و ملاقه به دست به در خانه همسایگان رفته و طلب هدیه می کنند.

آنها صاحب خانه را با زدن ملاقه به درخانه صدا می کنند و تقاضای هدیه پول و یا خوراکی می کنند و اگر صاحب خانه بخواهد زیرکی کند و چهره فرد را ببیند با ملاقه پشت دست او می زنند.

پولی که به این طریق به دست می ‌آید "متبرک" شمرده و آن را شادی آور می‌ دانند.

در این مراسم همه کسانی که بدین صورت پولی به دست آوردند پیش ازظهر روز بیست و هفتم رمضان به بازاررفته و با آن پول پارچه ‌ای به دلخواه خود می‌ خرند و ظهر آنروز در خانه یا مسجدی از آن پارچه پوشاکی مانتد چادر، پیراهن و چارقد برای خود می ‌دوزند و آن را می‌ پوشند و بر این باورند که تمام سال را به شادی خواهند گذراند و از همه بلاها مصون خواهند بود.

همچنین خوراکی ها و تنقلات که در این شب جمع آوری می شود نیز به عنوان تبرک و رفع بلا استفاده می شود.

"رمضونی"

یکی دیگر از مراسم قدیمی ماه مبارک رمضان در بیرجند، خواندن "رمضانی" و یا در گویش محلی "رمضونی" است این مراسم به این گونه است که در شب های رمضان پس از نماز و افطار، جمعی از پسران و نوجوانان در دسته های ۴تا ۶نفری به راه افتاده و به در خانه های همسایه بویژه سرشناسان و توانگران می روند و به قصد گرفتن انعام برنامه ویژه ای اجرا می کنند.

آنان با خواندن اشعاری معروف به "رمضونی" با لهجه بیرجندی از صاحب خانه طلب انعام می کنند.

برخی ابیات اشعار مزبور به این شرح است:

رمضو یارب، یارب رمضو رمضو آمد خوشنام خدا. رمضو آمد، مهمانش کنید بز و بزغاله قربانش کنید، رمضو آمد خود سیصد سوار چوبی وردشته که آی روزه بدار. رمضو آمد، مهمانش کنید بز و بزغاله رو قربانش کنید، بز و بزغاله که چیزی نمشو، گاو و گوساله را قربانش کنید، این سرا از کیه رو ور باده دو پسر داره که نو داماده این سرا از کیه رو ور روزه دو دختر داره که مخمل دوزه، این سرا از کیه رو ور قبرستو پدر مو گفته برو دو قرو بستو.

رمضانی خوانی با یک مقدمه دعایی که توسط استاد خوانده می شود، آغاز شده و با آمین شاگردان ادامه پیدا می کند.

خواندن اشعاری در مدح حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع) و رباعی هایی در مرثیه ائمه اطهار از دیگر اشعار خوانده شده در مراسم «رمضانی خوانی» است.

گروه مزبور با خواندن اشعاری مبنی بر تشکر و آرزوی توفیق برای صاحبخانه برای خواندن رمضانی به خانه بعدی مراجعه می کنند.

رمضوان خوانی از سنت هایی است که شاید در گذشته در ماه رمضان در تمامی کوچه و محلات شهر به چشم می خورد اما هم اکنون تنها در محلات پائین شهری بیرجند شاید توسط برخی جوانان اجرا شود و در حال منسوخ شدن است.

برپایی مراسم ختم قرآن و افطاری دادن

بعدازظهرهای ایام ماه رمضان هر روزجلسات ختم قرآن در منازل و اکثر مساجد شهرها و روستاهای خراسان جنوبی برپا می شود.

پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مساجد نیز عده ای با پخش خرما، شیرینی و نان های ویژه منطقه در بین روزه داران در صواب این ماه بهره مند می شوند.

در شب های احیاء، مردان و زنان به مسجد می روند و مراسم شب احیاء را با خواندن ادعیه وارده این شب ها و گذاشتن قرآن بر سر، شب زنده داری می کنند.

در شب اول ماه شوال (شب عید فطر) تنها یک بار مناجات و شب خوانی انجام می گیرد به گونه ای که با گفتن سخنان موزون و خوانده اشعاری مناسب با ماه مبارک رمضان وداع می کردند و بدین جهت این شب خوانی را الوداع می نامیدند.