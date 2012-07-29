تأثیر روانی جدایی برای شهرری/ 30 میلیارد درآمد، 250 میلیارد هزینه

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم بابایی عصر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان کانون بازنشستگان آموزش و پرورش و انجمن خوشنویسان شهرری با حضور هنرمندان خوشنویس و معلمان آموزش و پرورش افزود: خدا را شاکریم که یکی از آرزوهای فرهیختگان، کسانی که نور و دانایی را می آموزند و هنرمندانی که با سرانگشت خود هنر را می پراکنند، محقق شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه پس از چند سال، این کار انجام شد و مرکزی است که انشاالله فرهیختگان و قشر جوان بتوانند نهایت استفاده را از این کانون فرهنگی داشته باشند.

بابایی در خصوص این بنا تصریح کرد: این بنا در 6 طبقه و با زیربنای 300 متر احداث خواهد شد و تلاش می شود که در کمتر از یک سال این مکان بیش از یکهزار متری آماده شود.

سرانه های شهرری تقریبا بیشتر از مناطق 22 گانه است

وی با اشاره به اینکه سرانه های شهرری تقریبا بیشتر از مناطق 22 گانه است، گفت: سرانه فضای سبز این منطقه از حد استاندارد فراتر رفته زیرا نگاه شهرداری به جنوب شهر، به خصوص شهرری، نگاهی معمولی نیست.

وی ادامه داد: 6.5 کیلومتر از اتوبان امام علی(ع) در شهرری قرار دارد که انتهای آن به مرقد امام خمینی(ره) متصل شده و بخشهایی از این اتوبان از نظر توسعه برای شهرری حیاتی خواهد بود.

30 میلیارد درآمد، 250 میلیارد هزینه

وی افزود: اگر 6 تا 7 سال گذشته شهرری را در نظر بگیریم، در طول سالهای مدیریت جدید قالیباف شهردار تهران، هزینه هایی که برای ساکنان شهرری انجام شده، قابل مقایسه با گذشته نیست و تحولات گوناگون در سطح شهرری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و حمل و نقل ترافیک بی سابقه بوده است.

شهردار منطقه 20 تهران تأکید کرد: در شهرری حدود 30 میلیارد تومان درآمد وجود دارد که حدود 250 میلیارد تومان هزینه می شود و این مبلغ جدا از هزینه های مترو است.

بابایی تصریح کرد: این روزها موضوعاتی مطرح شده که ذهن برخی از افراد را به خود مشغول کرده، در صورتی که ما کارهای زیادی بر روی زمین داریم و مردم مشکلاتی دارند که باید به آن پرداخته شود.

تأثیر جنگ روانی بر سرمایه گذاران و املاک شهرری

وی اضافه کرد: اما جنگ روانی که به راه افتاده، ممکن است تأثیر خود را بر سرمایه گذاران و املاک شهرری نیز بگذارد.

شهردار منطقه 20 تهران گفت: ما نباید در خدمات به مردم کوچکترین غفلتی را داشته باشیم و طبیعی است که اگر مردم و فرهیختگان شهرری نظرشان بر این باشد که شهرری از تهران منفک شود، ما نیز همین نظر را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: امروز جان را باید در خدمت رسانی به مردم بدهیم و آنچه که خیر و صلاح مردم شهرری است باید اتفاق افتد و چیزی که برای ما مهم است وحدت و یکپارچی مردم است.

بابایی افزود: برخی از افراد یأس و ناامیدی را با موضوعاتی از قبیل کار، فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در میان مردم تزریق می کنند که به نفع مردم شهرری نیست.

وی سپس خطاب به معلمان حاضر در این مراسم اظهار داشت: شما معلمان باید تلاش کنید که آنچه صلاح مردم شهرری است را به دانش آموزان اطلاع رسانی کنید و آگاهی سازی صورت دهید تا در آینده مدیون نسل جوان و نوجوانمان نباشیم.

سراهای محله نعمتی در زمینه فعالیت های مختلف هستند

مدیر سابق آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری نیز در ادامه این مراسم گفت: دور از انصاف است که ما از شهرداران خود تقدیری نکنیم، زیرا گفته دکتر قالیباف که شهرداری را به نهادی فرهنگی اجتماعی تبدیل می کنیم، محقق شده و هر محله ای از شهرری اکنون سرای محله ای دارد و سراهای محله نعمتی در زمینه فعالیت های مختلف هستند.

محمود مولایی افزود: امروز به عنوان خاطره ای دلنشین و به یاد ماندنی در ذهن هنرمندان انجمن خوشنویسان شهرری و آموزش و پرورش خواهد ماند زیرا این دو سازمان که مکانی را برای فعالیت نداشتند، امروز شاهد ایجاد این فضا هستند.

وی تصریح کرد: دستور این کار در زمان محمدنژاد شهردار سابق منطقه 20 صادر شد و در دوره شهرداری عبداللهی تلاشهای فراوانی صورت گرفت و زمین تحویل داده شد و هم اکنون در زمان بابایی، جواز این مکان در اردیبهشت ماه سال جاری گرفته شد و در برنامه ای که توسط شهرداری در اردیبهشت ماه 91 برگزار شد، با مطرح شدن این مشکل، شهردار دستور انجام کار را صادر کرد که اکنون پس از 2 ماه و نیم شاهد به ثمر نشستن این موضوع هستیم.