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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

آیین خبرداد:

دو نمایش در حوزه هنری یاسوج برای شرکت در جشنواره ماه آماده می شود

دو نمایش در حوزه هنری یاسوج برای شرکت در جشنواره ماه آماده می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دو گروه نمایشی در این حوزه برای شرکت در جشنواره تئاتر ماه آماده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آیین بعدازظهر یکشنبه در حاشیه تمرین این نمایشها افزود: نمایش "پاییز نگفته بود" به کارگردانی "رضا گشتاسب" و "همه یه جورایی پامون گیره" به کارگردانی "سجاد نادریان" توسط واحد نمایش حوزه هنری استان در دست تولید است.

وی بیان کرد: این دو اثر با نگاهی نو و نگرشی مدرن به مسئله دفاع مقدس پرداخته اند.

آیین اظهار داشت: این نمایشها طی چهار روز توسط "فرشاد منظوفی نیا" کارشناس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور کارشناسی شد.

وی یادآور شد: نمایشهای یاد شد 18 تا 21 شهریور ماه سالجاری در جشنواره تئاتر ماه در شیراز به روی صحنه خواهند رفت.

کد مطلب 1661086

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