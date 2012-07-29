دو نمایش در حوزه هنری یاسوج برای شرکت در جشنواره ماه آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آیین بعدازظهر یکشنبه در حاشیه تمرین این نمایشها افزود: نمایش "پاییز نگفته بود" به کارگردانی "رضا گشتاسب" و "همه یه جورایی پامون گیره" به کارگردانی "سجاد نادریان" توسط واحد نمایش حوزه هنری استان در دست تولید است.

وی بیان کرد: این دو اثر با نگاهی نو و نگرشی مدرن به مسئله دفاع مقدس پرداخته اند.

آیین اظهار داشت: این نمایشها طی چهار روز توسط "فرشاد منظوفی نیا" کارشناس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور کارشناسی شد.

وی یادآور شد: نمایشهای یاد شد 18 تا 21 شهریور ماه سالجاری در جشنواره تئاتر ماه در شیراز به روی صحنه خواهند رفت.