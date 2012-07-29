هفتمین جشنواره ملی آش و آشپزی ایرانی، شهریورماه سال جاری در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی نقی‌زاده محجوب با بیان اینکه این جشنواره در سطح ملی و با حضور افراد منتخب هر استان در بخش‌های مختلف برگزار می‌شود افزود: پخت آش‌ها و غذاهای محلی، تهیه انواع دسرهای ایرانی، برگزاری مسابقه پخت انواع آش‌ها، نمایشگاه جاذبه‌های گردشگری استان زنجان و صنایع‌دستی استان‌ها از بخش‌های مختلف این جشنواره به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: از اهداف برگزاری این جشنواره ملی می‌توان به معرفی غذاهای ایرانی و تاکید بر مصرف آن، معرفی جاذبه‌های گردشگری استان و همچنین معرفی انواع سوغات محلی استان‌های شرکت‌کننده، اشاره کرد.

نقی‌زاده محجوب یادآور شد: زنجان به عنوان یکی از استان‌های فعال در زمینه آشپزی با برگزاری جشنواره‌های آشپزی در راستای نمایش و احیای اصول و هنر طبخ این غذای مرسوم در کشور گام‌های اساسی بر می‌دارد.

مرمت مسجد تاریخی سجاس در حال اجراست



مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان گفت: مسجد جامع و تاریخی سجاس با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 میلیون ریال در حال مرمت است.

امیر ارجمند با بیان اینکه طراحی و اجرای دیوار محوطه مسجد جامع سجاس از جمله اقدامات در دست اجرا در قالب این طرح است تصریح کرد: محوطه‌سازی و اجرای فضای سبز نیز از دیگر برنامه‌های مورد نظر در مرمت این مسجد تاریخی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه رواق‌هایی در ضلع غربی و شرقی مسجد جامع سجاس در حال ساخت است یادآور شد: این رواق‌ها به منظور نمایش سنگ نوشته‌های تاریخی در حال احداث است.

ارجمند افزود: در جریان اجرای این طرح، سرویس بهداشتی و نگهبانی نیز در مسجد تاریخی و جامع سجاس، راه‌اندازی می‌شود.

مسئول دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان با تاکید بر اینکه مرمت مسجد جامع سجاس از اواسط خرداد ماه سال جاری آغاز شده است، ادامه داد: مرمت این بنای تاریخی تا پایان شهریور ماه 91 به پایان می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه مسجد جامع سجاس یکی از آثار برجسته دوران اسلامی در استان زنجان محسوب می‌شود افزود: این مسجد به سبک مساجد شبستانی ساخته شده است و تزئینات مسجد از نظر شباهت در تزئینات گچ‌بری‌ با مساجد جامع اصفهان و قروه قابل مقایسه است.

مسجد جامعه سجاس در سال 53 به شماره 1019 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

دو نفر در حین آتش زدن مراتع شهرستان طارم دستگیر شدند

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان گفت: دو نفر هنگام آتش زدن مراتع شهرستان طارم دستگیر شدند.



سرهنگ رحیم اسکندری افزود: مامورین یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان طارم این دو نفر با هویت معلوم را هنگام آتش زدن مراتع روستای کوهیان دستگیر کردند.



فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان زنجان یادآورشد: این آتش سوزی در سطح نیم هکتار صورت گرفت که با حضور به موقع ماموران حفاظت این شهرستان مهار شد.

اسکندری گفت: دربازجویی های اولیه، این افراد عمدی بودن آتش سوزی را تایید کردند و مراتب پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به محاکم قضائی ارسال شد.



