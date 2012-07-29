شهرک دامپروری به فارغ التحصیلان کشاورزی نهاوند واگذار می شود

احد ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث شهرک دامپروری در شهرستان نهاوند به منظور اشتغال نیروهای تحصیل کرده در بخش کشاورزی انجام شده است تا به صنعت دامپروری شهرستان نهاوند و توسعه و پیشرفت آن کمک شود.

وی با بیان اینکه نهاوند قطب بزرگی در دامپروری و تولید فراورده های لبنی است، گفت: شهرک دامپروری نهاوند در زمینی با مساحت پنج هکتار در روستای علمدار نهاوند از توابع بخش مرکزی با اعتبار سه میلیارد ریال احداث شده است.

ظفری دسترسی به جاده عبور و مرور و برخورداری از برق مورد نیاز برای تأمین آب را از مزایای این شهرک عنوان کرد و گفت: یک حلقه چاه عمیق برای تامین آب حفر شده است.

ظفری گفت: این شهرک به صورت 30 واحد و سوله 50 رأسی نگهداری گاو طراحی و ساخته شده است که زمینه اشتغال 30 نفر از جوانان جویای کار و تحصیلکرده بخش کشاورزی را فراهم میکند.

وی با بیان اینکه تمام مراحل قانونی واگذاری این شهرک انجام شده است، گفت: شهر نهاوند با توجه به موقعیت جغرافیای مناسب و منابع طبیعی فراوان در صنعت کشاورزی و دامپروری موفق است.