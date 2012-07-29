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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

۱۶۷هزار تن محصولات جالیزی در خراسان جنوبی تولید می شود

۱۶۷هزار تن محصولات جالیزی در خراسان جنوبی تولید می شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: تولید 167 هزار تن محصول جالیزی در استان و پیش بینی برداشت هزار و 400 تن انگور در قاین از مهم ترین عناوین خبری جهاد کشاورزی خراسان جنوبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از پیش بینی تولید ۱۶۷هزار تن محصولات جالیزی در استان خبر داد.

غلامرضا هادربادی گفت: این استان رتبه هشتم را در تولید محصولات جالیزی در کشور را دارد و شهرستان قاین بیشترین تولید محصولات جالیزی را در سطح استان به خود اختصاص داده است.

 وی با اشاره به اینکه خربزه و هندوانه از عمده ترین محصولات جالیزی استان هستند، بر ترویج، توسعه و حمایت از کشت نباتات علوفه ای جهت جایگزینی محصولات جالیزی در استان تاکید کرد.

 وی گفت: استفاده از کودهای بیولوژیک و زیستی، ترویج استفاده از کودهای دامی و مرغی، کاهش مصرف سموم و استفاده از سموم بیولوژیک در جهت تولید محصول سالم و ارگانیک، تهیه خزانه نشاءسبزی و صیفی، ترویج و توسعه کشت زیر پلاستیک از مهم ترین برنامه های این سازمان است.

برداشت 1400 تن انگور از باغات قاین

مدیرجهاد کشاورزی قاین گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسی، در سال جاری یک هزار و 435 تن انگور از سطح 220 هکتار باغات این شهرستان برداشت خواهد شد.

 محسن رئوفی فرد اضافه کرد: 205 هکتار از باغات این شهرستان بارور است.

وی گفت: بیشترین ارقام زیر کشت انگور که در روستای محمد آباد زیر کوه از نوع انگور عسکری و دارای کیفیت عالی است.

مدیرجهاد کشاورزی قاین افزود: از آنجایی که محصول انگور منطقه به صورت تازه مورد استفاده قرار می گیرد، به باغداران توصیه شده است که بیشتر از کودهای بیولوژیک استفاده شده و سموم شیمیایی مورد استفاده قرار نگیرد.

رئوفی فرد اظهار داشت: باغدارانی که نیاز به اصلاح و احیای باغات دارند می توانند از تسهیلات توسعه بخش کشاورزی استفاده کنند.

کد مطلب 1661103

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