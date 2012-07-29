خطرناک ترین تروریست سعودی در ادلب سوریه کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الدنیا سوریه گزارش داد در عملیات ارتش در حومه ادلب، چندین تروریست از جمله چند سعودی کشته شدند.



بر اساس این گزارش، درگیریهایی میان واحدهای ارتش سوریه و یک باند تروریستی در اطراف روستای کورین رخ داد که چندین تروریست کشته شدند که سه تروریست سعودی از آن جمله هستند. خطرناک ترین تروریست سعودی به نام جهاد سالم الحربی در این عملیات به هلاکت رسیده است.