  1. بین الملل
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

در عملیات ارتش؛

خطرناک ترین تروریست سعودی در ادلب سوریه کشته شد

خطرناک ترین تروریست سعودی در ادلب سوریه کشته شد

در عملیات ارتش سوریه در استان ادلب، سه تروریست سعودی که یکی از آنها خطرناک ترین تروریست به شمار می رفت، کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الدنیا سوریه گزارش داد در عملیات ارتش در حومه ادلب، چندین تروریست از جمله چند سعودی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، درگیریهایی میان واحدهای ارتش سوریه و یک باند تروریستی در اطراف روستای کورین رخ داد که چندین تروریست کشته شدند که سه تروریست سعودی از آن جمله هستند. خطرناک ترین تروریست سعودی به نام جهاد سالم الحربی در این عملیات به هلاکت رسیده است.

کد مطلب 1661105

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