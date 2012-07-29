54هزار هکتار از منابع طبیعی قابل کشت به متقاضیان واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان اظهارکرد: فاصله معنادار تعداد طرح های کشاورزی معرفی شده به بانک و تعداد طرح های دریافت کننده تسهیلات بایستی تا حداکثر دو ماه آینده به حداقل برسد.

وی افزود: پرداخت نشدن تسهیلات کشاورزی به متقاضیان با وجود گذشت بیش از چهارماه از ابتدای سال جاری موجب عقب ماندن این طرح جهادی و تحول ساز از زمان بندی خود شده است.

وی با اشاره به اعتبارات 4 هزار میلیارد ریالی استان در بخش کشاورزی، اظهار داشت: این در حالی است که هنوز یک درصد از اعتبارات مذکور در مرحله عقد قرارداد بانک با متقاضی قرار دارد.

رئیس کارگروه توسعه بخش کشاورزی خراسان رضوی کمبود تعداد کارشناسان بانک عامل را یکی از دلایل زمان بر بودن بررسی طرح های معرفی شده به بانک دانست و گفت: جهاد کشاورزی موظف است با استقرار کارشناسان خود در بانک های عامل شهرستان در راستای جبران این عقب ماندگی گام بردارد.

وی با اشاره به برخی ضوابط سخت گیرانه در ارائه تسهیلات تصریح کرد: در استان به دلیل اعتقاد مسئولان به وظیفه دولت در تسهیل امور و نه کند کردن روند اجرا، تمام موانع پیش رو در دریافت مجوزهای صنایع کشاورزی و دامی از پیش رو برداشته شده است.

صلاحی ادامه داد: این دستورالعمل های دست و پاگیر منجر به کاهش تولید داخلی و ناگزیر شدن مسئولان به واردات می شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین اظهار داشت: در پرداخت تسهیلات کشاورزی به متقاضیان، کشاورزی بودن ماهیت طرح مدنظر قرار می گیرد؛ نه صرفا اخذ پروانه آن از جهاد کشاورزی، لذا از این به بعد تسهیلات مذکور به پروژه های کشاورزی که از سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز دارند نیز اعطا خواهد شد.