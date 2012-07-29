مشاور کیانی وزیر دفاع جدید پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هند، "آصف یاسین مالک" یکی از فرمانده های ارتش سابق پاکستان مستقر در پیشاور و از مشاوران نزدیک ژنرال "اشفق پرویز کیانی" فرمانده ارتش به عنوان وزیر دفاع جدید پاکستان جایگزین "نرگس ستی" شد که ژانویه گذشته از سوی نخست وزیر سابق پاکستان انتخاب شده بود.

به نوشته خبرگزاری هند، در اوج تنشها میان دولت و ارتش پاکستان بر سر یک یادداشت مرموز که در آن از آمریکا خواسته شده بود مانع وقوع کودتای نظامی در پاکستان شود، یوسف رضا گیلانی "خالد نعیم لوزی" وزیر دفاع اسبق پاکستان را به خاطر اقدامات غیرقانونی اخراج و ستی را جایگزین کرد.

پیش بینی می شود که مالک از آنجا که در دوره های نظامی موسسات آمریکایی شرکت کرده هفته آتی توافقنامه ای را با ایالات متحده درباره انتقال وسایل مورد نیاز ناتو از پاکستان به افغانستان امضا کند.