به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدابراهیم سلطانی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: جشن ها و برنامه هایی که در استان البرز برگزار می شود باید مردمی باشد و باید توسط مردم و با هزینه مردم برگزار شود.
وی با بیان اینکه مبلغان فعال در سطح استان به ویژه مساجد حدود 120 نفر هستند، اضافه کرد: تمام تلاشمان این است که از این ظرفیت و پتانسیل به خوبی استفاده کنیم.
وی گفت: یکی دیگر از اهداف ما تعامل بیشتر با آموزش و پرورش است که در برای جوانان برنامه های مختلف در نظر گرفته ایم که این کار با تعامل و همکاری به آموزش و پرورش تحقق پذیر است.
نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نیز در ادامه اظهار داشت: در سالروز ولادت امام رضا کرسی های آزاد اندیشی را در دانشگاه برگزار کردیم.
حجت الاسلام محمد اسحاق مسعودی ادامه داد: همزمان بازگشایی دانشگاه ها برنامه های مختلفی برای دانشجویان هر ساله در نظر گرفته می شود.
وی بر توجه به موضوع عفاف و حجاب از منظر و نگاه امام رضا(ع) تاکید کرد و افزود: باید به جشن ها و همایش ها نگاه ها تخصصی تر شود.
وی گفت: باید ویژگی های شخصیتی امام رضا(ع) در جامعه تبیین و به آن پرداخته شود که در این راستا می توانیم اتاق فکر و جلساتی در دانشگاه برگزار کنیم و آمادگی داریم با دستگاه ها و ارگان همکاری داشته باشیم.
کرج – خبرگزاری مهر: رئیس حوزه عملیه برادران استان البرز گفت: جشن های استان البرز باید بیشتر مردمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدابراهیم سلطانی ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: جشن ها و برنامه هایی که در استان البرز برگزار می شود باید مردمی باشد و باید توسط مردم و با هزینه مردم برگزار شود.
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