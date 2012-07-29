سالانه 300 هزار تن مواد معدنی از معدن مس چهل کوره زاهدان استخراج می شود

رضا پرنیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ذخیره قابل برداشت این معادن که کنسانتره مس با عیار 20 درصد است، بیش از هشت میلیون و 300 تن خواهد بود.

وی حجم سرمایه گذاری این طرح را که توسط شرکت ملی صنایع مس اجرا می شود، هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته این طرح به عنوان یک طرح تولیدی و اشتغالزایی تا اواسط سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: معدن مس چهل کوره تاکنون نزدیک به 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر پروژه معدن مس چهل کوره زاهدان بیان داشت: برق رسانی به طول هفت و نیم کیلومتر، آبرسانی به طول 27 کیلومتر و حفر دو تونل به طول 600 متر و استخراج سنگ مس از عمق 200 متری از ویژگی های این معدن است.

وی گفت: با بهره برداری از این معدن زمینه اشتغال بیش از 220 نفر به طور مستقیم فراهم می شود.

وی افزود: معدن مس چهل کوره یکی از طرح های مهر ماندگار سیستان و بلوچستان است که با بهره برداری از آن در سال آینده زمینه اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه به عنوان یک اقدام ماندگار فراهم می شود.

معدن مس چهل کوره در 110 کیلومتری شمال غرب زاهدان قرار دارد که عملیات اجرائی آن از سال 1389 آغاز شده است.