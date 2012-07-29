بودجه 2900 میلیارد ریالی تملک دارایی گلستان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان گفت: اعتبار هدفی ندیست بلکه ابزاری برای رسیدن به هدف است.

رضا غلامی، هدف اعبتارات را دستیابی به توسعه استان برشمرد و گفت: 146 میلیارد تومان از بودجه تملک دارایی توزیع شد که 64 درصد خاص پروژه نیمه تمام، 31 درصد ویزه پروژه های مستمر و پنج درصد ویزه پروژه های جدید است.

پرواز مدیرکل بودجه استانداری گلستان گفت: 30 درصد درصد اعبتارات تملک دارایی مربوط به امور زیربنایی، 20 درصد مربوط به امور اقتصادی، 15 دردص امور اجتماعی، 10 درصد امور فرهنگی، 10 درصد یارانه و تسهیلات در بخش های مختلف، شش درصد حوزه های علمیه است.

استاندار گلستان نیز بر لزوم لایروبی رودخانه های استان تاکید کرد و گفت: برخی حوادث ناشی از تغییرات اقلیمی است.

جواد قناعت افزود: پروژه های سفر دولت، پروژه های مهر ماندگار و پروژه های دهه فجر مورد توجه قرار گیرد.