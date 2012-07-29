مشکل چند ساله آب آشامیدنی روستای ایپک از توابع شهرستان اشتهارد مرتفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش مداوم عیسی فرهادی استاندار البرز، مشکل چندین ساله آب آشامیدنی روستای ایپک از توابع شهرستان اشتهارد حل شد.

در همین خصوص شورای اسلامی روستای ایپک و اهالی آن روستا از تلاش مداوم استاندار و همه مسئولان استان و شهرستان اشتهارد به ویژه از فرماندار اشتهارد، مدیر کل امور روستایی، معاون آبفای روستایی استان تهران،آقا براری معاون فرمانداری اشتهارد و مسئول آبفای روستایی جهت رفع مشکل چندین ساله آب آشامیدنی آن روستا تقدیر و تشکر کردند.

بازدید مسئولان از پروژه های مهر ماندگار شهرستان طالقان



سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راه های استان البرز در بازدید از پروژه های مهر ماندگار استان، از پیشرفت چشمگیر پروژه های آسفالت روستایی ابراز خرسندی کرد و گفت: طرح های مهر ماندگار زمینه ای برای محرومیت زدایی است.



جمشیدی افزود: با توجه به تدابیری که دولت در راستای به پایان رساندن طرح های مهر ماندگار در دولت دهم اندیشیده است، این مدیریت به سهم خود طی برنامه ریزی، بازدید از کلیه پروژه ها را بطور روزانه در برنامه کاری خود گنجانده تا با تصمیمات کارشناسانه نسبت به رفع سریع مشکلات قدمی در سرعت بخشی به انجام پروژه ها برداشته باشد.



وی در ادامه گفت: طی بازدیدی که از پروژه راه روستایی سرهه به سنج بعمل آمده، احیای کانالها و ریزش برداری و عملیات تحکیم لایه ساز جهت شروع عملیات آسفالت اقدام و مورد بررسی قرار گرفته است.



طول این پروژه 13 کیلومتر و عرض آن 5/5 متر است که اعتبار 770 میلیون تومانی (300 میلیون تومان استانی و 470 میلیون تومان ملی) به آن اختصاص یافته است.



گاز شهری بخش هایی از کرج قطع می شود



سرپرست شرکت گاز استان البرز گفت: گاز شهری بخش هایی از شهر کرج روز سه شنبه دهم مرداد ماه جاری از ساعت 8 صبح به مدت 10 ساعت قطع می شود.



محمد هدایی پور افزود: این قطعی گاز در مهرشهر بلوار ارم، خیابان بوستان، ضلع شمالی بلوار آزادی ، کوی ارکیده، 12 دستگاه و تعاونی مسکن ساپیا خواهد بود.



هدایی پور تاکید کرد: به منظور رعایت کامل مسایل ایمنی در زمان وصل گاز حضور ساکنان در محل سکونت خود الزامی است.



وی یادآورشد: در صورت نیاز مشترکان این محدوده می توانند با شماره تلفنهای 194مرکز امداد گازرسانی استان البرز تماس حاصل کنند.



کارشناسان استاندارد و پژوهشگاه مواد وانرژی در کرج گردهم آمدند



کارشناسان کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو روز شنبه در پژوهشگاه مواد و انرژی کرج گردهم آمدند.



احمد ظهیرمیردامادی دبیر کارگروه استاندارد گفت: اولویت اول فعالیت‌های کارگروه را گسترش فرهنگ استفاده از استانداردها به عنوان یک راه‌کار برای برطرف کردن بسیاری از مشکلات درون آزمایشگاه است.



دبیر کارگروه استاندارد و کالیبراسیون، ارائه مقاله در ماهنامه فناوری نانو را یکی از اهداف آموزشی و ترویجی این کارگروه در سال جاری دانست.



این نشست با هدف تبیین همکاریهای بین کارگروه استاندارد و پژوهشگاه مواد وانرژی کشور برگزار شد.



پژوهشگاه مواد وانرژی و دانشگاه صنعتی امیر کبیر تفاهمنامه امضا کردند



معاون پژوهشی پژوهشگاه مواد وانرژی کشور مستقر درکرج گفت: این پژوهشگاه با دانشگاه صنعتی امیر کبیر تفاهم نامه همکاری امضا کردند.



اصغر کاظم­زاده افزود: این تفاهم نامه به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت انجام همکاری­های متقابل تنظیم شده است.



وی هدف از انعقاد این تفاهم­نامه را کمک به انجام کارهای مشترک در جهت انجام پروژه­های دانشجویی دکترا و کارشناسی ارشد برشمرد.



وی گفت: طبق این تفاهم نامه پایان­نامه­های دانشجویی چه در قالب طرح­های تحقیقاتی و یا خارج از طرح به طور مشترک به وسیله اعضای هیات علمی دو طرف انجام می­شود و اساتید راهنما و مشاور از هر دو طرف (دانشگاه و پژوهشگاه) انتخاب خواهد شد.



وی اظهارداشت: دانشجویان می­توانند براساس ضوابط از کلیه امکانات آموزشی-پژوهشی و آزمایشگاهی پژوهشگاه بهره­مند شوند