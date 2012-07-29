انیمیشن یوز ایرانی در سیمای مرکز سمنان تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن یوز ایرانی به سفارش مرکز سیمای استانها سازمان صدا و سیما با هدف حمایت از حیات وحش و آشنایی مخاطبان بویژه کودکان با حیوانات کمیاب و در خط انقراض استان سمنان در 13 قسمت 11 دقیقه ای توسط ریحانه خیرخواهان در صدا و سیمای مرکز سمنان تهیه و تولید می شود.

پیش تولید یوز ایرانی 3 ماه به طول انجامید و پیش بینی می شود تا پایان سالجاری آماده پخش شود.

این انیمیشن با تکنیک دوبعدی کامپیوتری ساخته می شود.

"محمد جواد بابایی" نویسنده و کارگردان، "رامین پاکار" طراح کلید، "زهرا ترکمان" طراح میانی، "فاطمه طباطبایی–نگار نیک پور–فاطمه رامه" قلم گیری، "فاطمه حیدری–عظیمه دوستمحمدی" رنگ، "فاطمه خردی" طراحی بک گراند ، "مهدی جرجانی" صداگذاری و تدوین این انیمیشن را محمدجواد بابایی بر عهده دارند.

تولید برنامه سروش هدایت در صدای مرکز سمنان

سروش هدایت عنوان برنامه ایست قرآنی که به تهیه کنندگی حسین خدابنده لو و اجرای حسن رجبی همزمان با فرا رسیدن ماه معنوی رمضان در رادیو مرکز سمنان آغاز شده است.

در این مجموعه تلاش شده محافل قرآنی، فعالیت های ویژه آن در ماه مبارک رمضان که در استان سمنان به انجام می رسد را انعکاس دهد.

لازم به ذکر است این برنامه روزهای شنبه و سه شنبه ساعت 18:30 به مدت 30 دقیقه پخش می شود.

تولید و پخش ویژه برنامه نسیم سحر در صدای مرکز سمنان

برنامه "نسیم سحر" عنوان برنامه ای است رادیویی به تهیه کنندگی حسین خدابنده لو و اجرای محمدرضاخطیبی و مازیار حاجعلیان که ساعت 3:30 دقیقه ایام ماه مبارک رمضان از شبکه استانی صدای مرکز سمنان به بمدت 90 دقیقه و به صورت زنده پخش می شود.

شرح سوره های جزء سی ام قرآن کریم ، شرح دعای سحر ، بخشهای گزارشی با عنوان شب بیداران ، پخش گزارش ویژه از مکه مکرمه و مدینه منوره ، پخش دعای سحر و پخش اذان صبح و مناجات از آیتم های این برنامه است.

برپایی نمایشگاه عکس و پوستر عملیات مرصاد در سیمای مرکز سمنان

بمناسبت سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد نمایشگاهی از عکس و پوستر در صدا و سیمای مرکز سمنان برپا شد.

در این نمایشگاه که به همت بسیج و روابط عمومی این مرکز برگزار شد، عکس و پوسترهایی از عملیات مرصاد، فرقه منحرف صوفیه و فرقه های ضاله به نمایش گذاشته شد.

تولید برنامه های رادیو نوجوانی در صدا مرکز سمنان

برنامه های رادیو نوجوانی به تهیه کنندگی سمیه مطیعی، ماجوونیم به تهیه کنندگی حمید کاشی و بچه ها سلام به تهیه کنندگی سودابه ذوالفقار خانی که مخصوص نوجوانان، جوانان و کودکان تهیه و تولید شده است در ایام ماه مبارک رمضان موضوعات مخصوص این ایام را طرح و بررسی می نمایند.

برنامه رادیو نوجوانی روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16:15 تا 16:45 دقیقه، برنامه ما جوونیم هر روز هفته از ساعت 17 تا 17:45 دقیقه و برنامه بچه ها سلام روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16:15 تا 16:45 دقیقه پخش می شود.

مستند گزارش عملیات غرور آفرین "مرصاد" در سیمای مرکز سمنان تهیه شد



مستند گزارش عملیات غرور آفرین مرصاد با عنوان عملیات " مرصاد " به تهیه کنندگی و گزارشگری مهران مجید پناه در صدای مرکز سمنان تهیه شد.

" مرصاد " به پیشینیه و چگونگی تشکیل و اهداف گروهک ترویستی منافقین تا شکست خفت بارشان در عملیات مرصاد می پردازد.

این مستند همچنین به چگونگی پایمردی غیور مردان تیپ قائم آل محمد (عج) استان سمنان در 48 ساعت ابتدایی عملیات مرصاد مقابل منافقین کوردل در تنگه چهار زبر می پردازد.

محمد عباسی–عبدالله دخانیان و محمد حسین جواهری از رزمندگانی هستند که به نقل خاطراتی از این عملیات می پردازند.

همراهی سیمای مرکز سمنان با شب زنده داران در شبهای احیاء

پخش مراسم شبهای احیاء و قدر ماه مبارک رمضان با دعای جوشن کبیر و مراسم قرآن به سر از سیمای مرکز سمنان پخش خواهد شد.

این برنامه در شبهای 19، 21 و 23 ماه پر برکت رمضان از شهرهای مختلف استان سمنان، حال و هوای معنوی مردم را به تصویر خواهند کشید.

ویژه برنامه های شب های احیاء را محمدرضا عبدوس و سعید دیانی تهیه می کنند.