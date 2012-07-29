استرداد مجرمان ایرانی با سایر کشورها در کمیسیون قضایی بررسی شد

حمیدرضا طباطبائی نایینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز لایحه انتقال موردی محکومان به حبس و نحوه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها بررسی شد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز چهار ماده از این لایحه مورد بررسی قرار گرفت، اظهار داشت: بر اساس این لایحه شرایط انتقال محکومین به کشورها مطرح شده است و در آن آمده است اگر اتباع ایرانی در خارج از کشور محکوم شوند مدت محکومیت آنها به ایران منتقل شود.

نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس این لایحه اگر اتباع خارجی در کشورمان محکوم شوند مدت محکومیت را در کشور متبوع خودشان خواهند گذراند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این لایحه استرداد میان مجرمین ایرانی و سایر کشورها زمانی پذیرفته می شود که مراجع قضایی کشور تقاضاکننده صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشند و جرم در قلمرو کشور درخواست‌کننده و توسط اتباع آن کشور و یا کشور دیگر به وقوع پیوسته باشد.

طباطبائی نایینی با بیان اینکه بررسی لایحه استرداد مجرمیان میان ایران و سایر کشورها تا پایان ماه جاری به اتمام می رسد، گفت: این لایحه بعد از بررسی های کارشناسی در کمیسیون قضایی و حقوقی در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

