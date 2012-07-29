بهره برداری از 100 پروژه عمرانی در نهبندان/ آبرسانی به سه روستای درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار نهبندان از بهره برداری 100 پروزه عمرانی و خدماتی طی هفته دولت امسال در این شهرستان خبر داد.

حسین شرافتی راد در جلسه شورای اداری شهرستان گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به بهره برداری می رسد که از این تعداد 30 پروژه مرتبط با بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اختصاص 150 میلیون تومان به پروژه عظیم مصلی نماز جمعه نهبندان گفت: پایگاه های نماز جمعه دژ محکمی در برابر تبلیغات سوء دشمنان است.

شرافتی افزود: امسال بالغ بر 3 میلیارد تومان از محل تملک دارایی برای پروژه های نیمه تمام در بخش راه اختصاص یافت.

وی اختصاص 150 میلیون تومان برای بازگشایی گذرگاه روستای رخنه را از دیگر اقدامات در دستور کار عنوان کرد.

متخلفان کشتار غیرمجاز دام در بیرجند به حبس و جریمه محکوم شدند

سرپرست شبکه دامپزشکی بیرجند از حبس و جریمه متخلفان کشتار غیرمجاز دام در این شهرستان خبر داد.

محمد شفایی با اشاره به تشدید نظارت‌های دامپزشکی در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: با تلاش و پیگیری اکیپ‌های نظارت بر بهداشت عمومی سه نفر متخلف کشتار غیر مجاز دام و عرضه ‌کننده گوشت‌های غیربهداشتی به شهروندان شناسایی شدند.

وی افزود: همچنین در این زمینه پرونده تخلف این اشخاص به مراجع قضایی ارجاع شد که دو نفر از این افراد هر کدام به 91 روز حبس تعزیری و یک نفر نیز به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

رئیس دامپزشکی بیرجند تاکید کرد: با توجه به خطرات انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام نظیر بیماری تب کریمه کنگو، همشهریان از نگهداری دام در منازل مسکونی و یا تهیه گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز دام خودداری کنند.

شفایی ادامه داد: شهروندان باید تنها از مراکز مجاز عرضه فرآورده‌ های گوشتی اقدام به تهیه گوشت مورد نیاز خود کنند.

وی از تشدید نظارت این مجموعه در ایام ماه مبارک رمضان در راستای برخورد با متخلفان این بخش خبر داد و گفت: برنامه نظارتی دقیقی در این راستا تدوین شده و در حال اجراست.

سه روستای درمیان از آب شرب بهداشتی برخوردار می ‌شوند

فرماندار درمیان گفت: مردم سه روستای فورخاص، خونیک چهارتنگ و توتکری در هفته دولت از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار می‌ شوند.

رجبعلی براتی در دیدار با مردم روستاهای مهدی ‌آباد گندمی و نخاب درمیان با بیان اینکه برای آبرسانی به این سه روستا 880 میلیون تومان هزینه شده است، اظهار کرد: با بهره ‌برداری از این طرح‌ها بیش از به یک ‌هزار خانوار از مزایای آن بهره‌ مند می‌ شوند.

وی با بیان اینکه بهسازی و مرمت 100 مسکن روستایی در سال گذشته انجام شده است، یادآور شد: برای این کار یک ‌میلیارد و 250 میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد.

فرماندار درمیان‌ با اشاره به عشایری بودن 13 درصد جمعیت شهرستان تصریح کرد: عشایر ذخایر ارزشمند انقلاب و حافظان مرزهای اقتصادی، فرهنگی، ‌جغرافیایی و امنیتی این شهرستان به شمار می ‌روند.

براتی از اجرای 9 طرح عشایری در زمینه‌ های آب شرب انسان و دام، ایل ‌راه‌ها و تکمیل انبارهای نگهداری علوفه عشایر در سال جاری خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها مبلغ 98 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.

وی اجرای طرح هادی در 11 روستای سطح شهرستان را از دیگر برنامه ‌های عمرانی شهرستان درمیان در سال جاری برشمرد و افزود: همچنین تا پایان سال جاری عملیات آسفالت سه محور روستایی شهرستان به طول 22.5 کیلومتر به پایان می ‌رسد.