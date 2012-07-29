نوسازی بافت فرسوده آبکوه نیازمند 2 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان، بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران با اشاره به نظریه شهرداری مشهد در زمینه ارائه تسهیلات اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه افزود: این نظریه با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.

وی ادامه داد: به شهرداری اجازه داده می شود در جهت تشویق ساکنان محدوده طرح نوسازی بافت فرسوده آبکوه و ایجاد شرایط مشارکت آنان در اجرای پروژه، در قبال تامین و پرداخت هزینه های اجرای طرح شامل تملک شبکه معابر و اراضی فضاهای خدماتی و سهم مالکیت آستان قدس رضوی یا اوقاف توسط مالک یا مالکان، با هزینه صدور پروانه ساختمانی پلاک مذکور تهاتر کند.

شهردار مشهد با بیان اینکه طرح نوسازی آبکوه با هدف رفع نارسائی ها تهیه شده گفت:در این طرح یک بحث آزاد سازی در مسیر خدمات و یک بحث کار ساختمانی و عمرانی اعم از احداث شبکه های معابر و زیرساخت ها که باید نوسازی شود وجود دارد.

وی افزود: هزینه های عمومی و آزاد سازی معابر خدمات عمومی بر پایه قیمت روز محاسبه شده و به واحدهای مسکونی سهم کمتر و به واحدهای تجاری سهم بیشتری داده می شود.

ویتاکید کرد: از مردم منطقه آبکوه خواسته شده تا در تعریض معابر سهمی را ایفا کنند ولی کارهای ساختمانی از بودجه شهرداری گذاشته می شود.

وی با بیان این مطلب که در حقیقت مبلغ پایانه کار نوسازی بافت فرسوده به مردم هبه شده اظهار کرد: طرح نوسازی بافت فرسوده اگر طبق زمان بندی اجرا شود طرحی مناسب بوده و این امر در گرو مشارکت مردم و نهادهای ذی ربط است.

یکی از اعضای شورای شهر مشهد نیز با بیان اینکه قلعه آبکوه 29 هکتار است، افزود: برای نوسازی بافت فرسوده این منطقه عوارض نوسازی را از مردم دریافت نکرده بلکه تنها هزینه تمک از آنها دریافت می شود.

اسماعیل مفیدی تاکید کرد: بهره برداری این پروژه نیازمند 184 میلیارد و 147 میلیون تومان اعتبار است.