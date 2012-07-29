آخرین وضعیت امنیتی سوریه/ادامه ناکامی های مزدوران ونگرانی محور ضد سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه و شبکه ماهواره ای الدنیا، عملیات ارتش سوریه در مناطقی که شاهد فعالیت گروههای مسلح تروریستی است برای پاکسازی این مناطق به ویژه در حلب همچنان ادامه دارد.



وضعیت امنیتی دیرالزور



نیروهای مسلح سوریه، تلفات سنگینی به تروریستها در محله العرضی در شهر دیرالزور و المیادین در حومه آن وارد کردند.

وضعیت امنیتی حومه دمشق



خبرنگار شبکه ماهواره ای الدنیا در حومه دمشق اعلام کرد نیروهای مسلح، مقادیری زیادی انواع سلاح و مهمات و خودروهای مسروقه را در الشیفونیه کشف کردند.



بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح سوریه، بازمانده های گروههای تروریستی را در الشیفونیه در حومه دمشق تحت تعقیب قرار داده و شماری از آنها را دستگیر کردند.



این خبر حاکی است نیروهای ویژه سوریه چند نفر از ربوده شدگان را در الشیفونیه از چنگال گروههای مسلح آزاد کردند .



وضعیت امنیتی حمص : بیش از 80 تروریست در عملیات ارتش کشته شدند



عملیات ارتش برای پاکسازی حمص و حومه آن از وجود گروههای تروریستی همچنان ادامه دارد که بیش از 80 نفر در این عملیات در روز شنبه کشته شدند.



شهر تلکلخ در حمص، شاهد درگیریهای شدیدی میان ارتش و گروههای تروریستی بود که 36 تروریست کشته و شماری دیگر زخمی شدند.



تروریستهای مسلح نقابدار امنیت و آسایش را از مردم سوریه گرفته اند

ارتش سوریه همچنین توانست در عملیات پاکسازی در الرستن، 30 فرد مسلح را به هلاکت برساند و تجهیزات ارتباطاتی و سلاحهای آنها را نیز ضبط کند.



خبرهایی از تسلیم شدن برخی افراد مسلح منتشر شده است که برخی از آنها ملیت عربی غیر سوری دارند.



این گزارش حاکی است نیروهای امنیتی سوریه نیز توانستند 16 فرد مسلح را در مناطق قدیمی حمص به قتل برسانند که برخی از آنها ملیت عربی و غیر سوری داشتند.





دفع حملات دو گروه تروریستی مسلح از سوی نیروهای مسلح سوریه و تلفات سنگین آنها در الرستن از دیگر خبرهای مربوط به سوریه است.



خبر دیگر اینکه، نیروهای ارتش به تعقیب تروریستها در منطقه باب هود حمص پرداختند که طی آن شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

وضعیت امنیتی حلب



منابع سوری از کاهش نسبی سطح درگیریها در حلب خبر دادند، این شهر دو روز پیش شاهد درگیریهای شدیدی به سبب تمرکز حملات تروریستهای مسلح بر ایستهای بازرسی بود، با این حال درگیریها همچنین در شرق حلب ادامه دارد.



همچنین سه نیروی امنیتی سوریه در حمله افراد مسلح به ایست بازرسی در محله صلاح الدین کشته شدند.



ارتش سوریه سیطره خود بر بخش غربی محله صلاح الدین حلب را پس از درگیریهای شدید با افراد مسلح و تلفات و خسارتهای سنگین آنها اعلام کرد، در این عملیات، دهها فرد مسلح کشته شدند.



از سوی دیگر یک بمب در انبار ساخت بمبهای دست ساز در محله صلاح الدین منفجر شد که شماری از افراد مسلح کشته و زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه دهها فرد مسلح در مناطق مختلف حلب، با بر زمین گذاشتن سلاح، خود را تسلیم نیروهای ارتش سوریه کردند.



دفع حملات گروههای تروریستی از داخل لبنان



منابع امنیتی سوری از دفع حملات گروههای مسلح تروریستی از خاک لبنان به پاسگاههای مرزی سوریه خبر دادند، افراد مسلح از آر پی چی و خمپاره در این حملات استفاده کردند.



در این درگیری، تلفاتی به گروههای تروریستی وارد شد.



شبکه ماهواره ای الدنیا نیز از دفع حملات گروههای تروریستی مسلح از خاک لبنان و خنثی شدن نفوذ آنها به داخل سوریه در مواقع المتهومه و شهیره در تلکلخ خبر داد.



وضعیت امنیتی درعا



به گزارش مهر، تلویزیون سوریه گزارش داد موسی احمد المسالمه سرکرده یک گروه تروریستی مسلح که به ایجاد رعب و وحشت در میان مردم درعا دست می زد، به هلاکت رسید.



تلویزیون سوریه گزارش داد نیروهای مسلح، تروریستها را در اردوگاه آوارگان در درعا تحت پیگرد قرار داده و تلفات و خسارتهای سنگین به آنها وارد کرده و شماری از آنها را هم دستگیر کردند.



در شهر بصری الشام، نیروهای امنیتی یک گروه تروریستی مسلح را که به قتل و تخریب و ارعاب شهروندان دست می زدند، تحت پیگرد قرار داده و همه آنها را به هلاکت رساندند.



استاندار درعا اعلام کرد نیروهای مسلح در عملیات تعقیب گروههای تروریستی در اردوگاه آوارگان، تلفات سنگین به آنها وارد کردند.



تلویزیون سوریه همچنین گزارش داد یک بیمارستان میدانی با تجهیزات کامل متعلق به افراد مسلح در اردوگاه آوارگان در درعا کشف شد.



شبکه ماهواره ای الدنیا نیز گزارش داد ادامه تعقیب گروههای مسلح در محله صلاح الدین حلب، تلفات سنگین به تروریستها وارد شد، در این عملیات، شماری از سرکردگان این گروهها کشته شد



ادامه دروغپردازی رسانه های ضد سوری



العربیه هم به کشته شدن 34 فرد مسلح در عملیات پاکسازی برخی مناطق سوریه اعتراف کرد، البته این شبکه ضد سوری همچنان به سانسور اقدامات تروریستی گروههای مسلح و ماهیت آنها ادامه می دهد و از واژه فریبنده مردم برای افراد مسلحی که در عملیات ارتش کشته می شوند، استفاده می کند، البته این شبکه کشته شدن مردم به دست تروریستهای مسلح را نیز سانسور می کند.



این شبکه در کنار دیگر رسانه های ضد سوری که به عنوان بازوی قدرتمند تبیلغاتی و رسانه ای گروههای مخالف عمل می کنند، توطئه ضد سوری را به عنوان انقلاب مردم سوریه القا می کنند، این در حالی است که آنچه امروز در سوریه شاهد آن هستیم، نبرد نیروهای ارتش و امنیتی سوریه با گروههای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو و ترکیه است، افراد مسلحی که بیشتر آنها ملیت غیر سوری دارند.



العربیه، تلفات سنگین تروریستها در منطقه الشیخ مسکین درعا را با عنوان کشتار جدید از سوی نظام سوریه قلمداد کرد تا نگاهها از اقدامات خشونت آمیز این افراد و به خطر افتادن جان و امنیت مردم به سبب این اقدامات منحرف شود.



فرار تروریستهای مهاجم به داخل ترکیه



از سوی دیگر شبکه ماهواره ای الدنیا از کشته شدن چهار تروریست در جریان حمله به ایست بازرسی ارتش سوریه در نقطه مرزی اریحا و گریختن تروریستهای دیگر به داخل ترکیه خبر داد.



وضعیت امنیتی ادلب



به گزارش مهر، تلویزیون سوریه از عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی اطراف روستای کفرروما در معره النعمان ادلب از وجود تروریستها خبر داد؛ در این عملیات دو خودروی حامل تروریستها مجهز به تیربار منهدم شد.



همچنین واحدهایی از ارتش و نیروهای حفظ امنیت، حمله یک باند تروریستی را که برای ورود به ادلب تلاش می کرد، دفع کرد که این درگیری در تمام طول شب گذشته ادامه داشت.



نیروهای امنیتی سوریه، در عملیات پاکسازی برخی مناطق ادلب، چندین فرد تحت پیگرد را دستگیر کردند.

