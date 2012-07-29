نمایشگاه عفاف و حجاب در استان البرز باید برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله پورمظاهری ظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد دهه کرامت که در دفتر امام جمعه کرج برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه دهه کرامت در پیش است بنابراین باید در این دهه نمایشگاه عفاف و حجاب برگزار شود.

وی ادامه داد: تزئین و نورپردازی سطح شهر در دهه کرامت مد نظر است که به خوبی اجرایی خواهد شد.

قائم مقام اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان در ادامه افزود: سال گذشته جشن میلاد امام رضا(ع) را با 700 نفر برگزار کردیم و امسال یک هزار و 800 نفر در ولادت حضرت زهرا(س) شرکت داشتند و قصد داریم که جشن میلاد امام رضا(ع) با حضور دو هزار نفر برگزار شود که در گرو تامین اعتبار است.

شفیع شعله کار بر ایجاد ایستگاه های فرهنگی در بوستان های شهر تاکید کرد و گفت: هشت ایستگاه خاص دختران در بوستان های شهر دایر شود.

وی ادامه داد: برپایی ایستگاه نقاشی ویژه کودکان، ایستگاه صلواتی و برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی در سطح استان از جمله برنامه هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.