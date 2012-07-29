بروزگردو غبار در نواحی شرقی و غربی کشور/ دمای هوا ثابت می ماند

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی سه روزآینده دربرخی مناطق شمال غرب، سواحل شمالی، ارتفاعات البرز وارتفاعات مرکزی زاگرس افزایش ابر، وزش باد، رگبارورعد وبرق پیش بینی می شود.

به گفته وی، از بعد از ظهرامروز و طی روز دوشنبه بر مقدار بارش ها در شمال غرب کشوروسواحل غربی ومرکزی دریای خزر افزوده می شود وهمچنین دمای هوا در مناطق ذکر شده طی روز سه شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

امیدوار اظهار داشت: طی سه روز آینده در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور بوِیژه منطقه زابل وزش باد و گرد و خاک رخ خواهد داد. روزهای یک شنبه و دوشنبه در برخی مناطق غرب وجنوب غرب کشور باد وگردوخاک دور انتظار نیست .

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی اوایل هفته دمای هوا درسطح کشور تغییر محسوسی ندارد ولی پیش بینی می شود که طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور کاهش و دربقیه نقاط کشور به طور نسبی افزایش می یابد. این افزایش دما طی روزهای پنج شنبه و جمعه در بیشتر نقاط کشور همچنان ادامه می یابد.



