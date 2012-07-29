گفتگوی تلفنی وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر

به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر بر ضرورت برقراری آرامش در سوریه تاکید کردند.
در این گفتگوی تلفنی وزیر امورخارجه الجزایر بر مخالفت صریح کشورش با هرگونه دخالت خارجی در سوریه تاکید و برضرورت انجام اصلاحات در این کشور بر اساس راه حل مسالمت آمیز و سیاسی را خواستار شد .
علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان و مراد مدل سی وزیرامورخارجه الجزایر ضمن گفتگوی تلفنی آخرین تحولات روابط دو کشور و مسائل مهم منطقه از جمله تحولات سوریه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند .
به گزارش خبرگزاری مهر، وزرای امورخارجه جمهوری اسلامی ایران و الجزایر بر ضرورت برقراری آرامش در سوریه تاکید کردند.
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