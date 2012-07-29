عملیات احداث مدرسه 6 کلاسه هوشمند در بجنورد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این آموزشگاه گفت: این مدرسه 6 کلاسه به صورت خیرساز توسط بانک ملی در روستای حلقه سنگ بجنورد احداث میشود.
ابوالقاسم بابایی زیربنای احداث این آموزشگاه را 320 مترمربع اعلام کرد و افزود: برای ساخت این مدرسه یک میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه این مدرسه برای تحصیل دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی است، اظهار داشت: علاوه بر هزینههای احداث، برای هوشمند سازی این مدرسه نیز حدود 180 میلیون ریال اعتبار توسط بانک ملی پرداخت میشود.
بابایی کارفرمای این پروژه را اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس خراسان شمالی دانست و افزود: پیمانکار ساخت این آموزشگاه نیز سازمان بسیج سازندگی استان است.
وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته عملیات احداث این آموزشگاه در طی 6 ماه به اتمام رسیده و پس از تجهیز از سال تحصیلی 93-92 به بهره برداری میرسد.
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