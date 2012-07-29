140هزار بچه ماهی گرم آبی دراستخرهای پرورش ماهی ایرانشهر و سراوان رها سازی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعداد بچه ماهی در 156 استخر دو منظوره و 62 استخر خاکی و بند آبی شهرستان ایرانشهر و 145 استخر پرورش ماهی شهرستان سراوان رها سازی شده اند.

محمد کول رئیس اداره شیلات شهرستان ایرانشهر با اشاره به دوره شش تا هفت ماهه پرورش این ماهیان گفت: پیش بینی می شود امسال 150 تن ماهی گرم آبی از استخرهای این شهرستان برداشت شود.

ریگی سرپرست اداره شیلات شهرستان سراوان نیز افزود: عمده ماهیان پرورشی در این شهرستان آمور، کپور، بیگ هد (فیتوفاگ) و قزل آلا است که پیش بینی می شود در پایان دوره 48 تن ماهی از این استخرها برداشت شود.