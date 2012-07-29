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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۸

140هزار بچه ماهی گرم آبی دراستخرهای پرورش ماهی ایرانشهر و سراوان رها سازی شدند

140هزار بچه ماهی گرم آبی دراستخرهای پرورش ماهی ایرانشهر و سراوان رها سازی شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: از ابتدای سال جاری تاکنون 140 هزار بچه ماهی گرم آبی در استخرهای پرورش ماهی و منابع آبی شهرستان های ایرانشهر و سراوان رها سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تعداد بچه ماهی در 156 استخر دو منظوره و 62 استخر خاکی و بند آبی شهرستان ایرانشهر و 145 استخر پرورش ماهی شهرستان سراوان رها سازی شده اند.

محمد کول رئیس اداره شیلات شهرستان ایرانشهر با اشاره به دوره شش تا هفت ماهه پرورش این ماهیان گفت: پیش بینی می شود امسال 150 تن ماهی گرم آبی از استخرهای این شهرستان برداشت شود.

ریگی سرپرست اداره شیلات شهرستان سراوان نیز افزود: عمده ماهیان پرورشی در این شهرستان آمور، کپور، بیگ هد (فیتوفاگ) و قزل آلا است که پیش بینی می شود در پایان دوره 48 تن ماهی از این استخرها برداشت شود.

کد مطلب 1661139

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