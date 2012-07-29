همه پرسی برای تعیین سرنوشت رئیس جمهور در رومانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، در پی موافقت دادگاه قانون اساسی رومانی با رای نمایندگان پارلمان برای تعلیق فعالیت "ترایان باسسکو" رئیس جمهوری این کشور و جایگزینی "کرین آنتونسکو" رئیس جدید مجلس سنا به عنوان رئیس دولت موقت، امروز یکشنبه همه پرسی در رومانی برگزار می شود.

حوزه های رای گیری رومانی ساعت 7 صبح به وقت رومانی فعالیت خود را برای انتخاب رئیس جموری جدید آغاز کرده و ساعت 23 به فعالیت خود پایان می دهند.

18 هزار و 548 حوزه رای گیری که 18 هزار و 424 حوزه در داخل و 306 حوزه در خارج فعالیت می کنند، آمادگی خود را برای دریافت آرای 18 میلیون و 292 هزار و 514 فرد واجد شرایط اعلام کرده اند.

پارلمان رومانی 16 تیر ماه با تصویب 256 رای موافق در برابر 114 رای مخالف طرح عزل باسسکو رئیس جمهوری راستگرای این کشور را تصویب کرد.

ترایان باسسکو اختلافاتی را با نخست وزیر رومانی در زمینه نقش "ویکتور پونتا" در امور کشور داشت و متهم به نقض حقوق شهروندان است.

بر اساس قانون اساسی رومانی در صورت عزل رئیس جمهور همه پرسی به فاصله 30 روز بعد برگزار می شود تا مردم نظرات خود را درباره فعالیت یا عدم فعالیت رئیس جمهور بیان کنند.

در صورت موافقت 50 درصد از رای دهندگان رئیس جمهور عزل می شود و انتخابات ریاست جمهوری ظرف سه ماه آتی برگزار می شود.

ائتلاف حاکم در کیفرخواستی ادعا کرده است که رئیس جمهوری رومانی بارها در دوره دوم دوران ریاست جمهوری خود با نقض قانون اساسی و تبدیل نظام سیاسی کشور به نظام ریاست جمهوری در نظام دموکراتیک خدشه وارد کرده است.