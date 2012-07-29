اجرای نظام جامع مهارت و فناوری/ گلستان قطب آموزشهای کشاورزی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرند افزود: به همراه نظام جامع مهارت و فناوری و سیاستهای کلی اشتغال که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دستگاهها موظف به اجرای آن هستند و همچنین مواد 21 – 80 و 194 برنامه پنجم توسعه، سند راهبردی مهارت و فناوری را با هشت راهبرد، 27 سیاست و بیش از 250 برنامه عملیاتی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور تدوین و در حال اجرا برای سال جاری و پنج سال آینده است.

وی اظهار داشت: این سند نقشه راه سازمان برای کلیه بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی به طور کامل برنامه ریزی شده و برای اجرا به واحدهای ستادی و اجرایی ابلاغ شده است.

پرند در خصوص شکل گیری سازمان ملی مهارت گفت: سازمان ملی مهارت طراحی نظام جامع مهارت و فناوری را برای کلیه دستگاههای نظام مهارتی کشور بر عهده دارد.

وی افزود: سازمان ملی مهارت به منظور یکپارچه سازی و هدایت و سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی آموزشهای مهارتی در حوزه آموزشهای عمومی و آموزشهای مهارتی غیر رسمی طراحی شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور در خصوص توسعه صنعت کشاورزی در استان گلستان نیز گفت: باتشکیل کمیته ای در ستاد سازمان استانداردهای جدیدی در حوزه آموزش بخش کشاورزی تدوین شده است که با بهره گیری از آن گسترش این آموزشها در حوزه کشاورزی را شاهد خواهیم بود.

پرند افزود: با گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای در بخش کشاورزی، استان گلستان به یکی از قطبهای آموزش کشاورزی در ایران تبدیل خواهد شد.

تشریح فعالیتهای فنی و حرفه ای گلستان



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای گلستان در برنامه تلویزیونی " رو در رو " که بصورت زنده از سیمای مرکز گلستان پخش شد، حضور یافت.



به گزارش مهر، این برنامه به مناسبت هفته مهارت و روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی وحرفه ای به صورت زنده از سیمای مرکز گلستان پخش شد .



مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای گلستان در ابتدای برنامه با تشریح رسالت سازمان و اداره کل آموزش فنی وحرفه ای گلستان، به توضیح فعالیتها و برنامه های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پرداخت .



جلالی در این برنامه به ارائه گزارشی از عملکرد مراکز آموزش فنی و حرفه ای و اجرای طرح ملی مهندسین فردا پرداخت .



وی در بخش دیگری از برنامه به فعالیتهای مختلف اداره کل در بخشهای آموزشی از قبیل آموزشهای استادشاگردی، آموزش روستایی، واگذاری مدیریت کارگاه آموزشی به بخش خصوصی، مراکزعلمی - کاربردی و توسعه آموزشهای فنی وحرفه ای درسطح استان اشاره کرد.



جوانان به مهارت تجهیز شوند



آیت الله علوی گرگانی از مراجع تقلید در دیدار با مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان گفت: کارهایی که آموزش فنی و حرفه ای انجام میدهد بسیار ارزشمنداست و جوانان باید به مهارت تجهیز شوند.



وی ، اقدامات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در حوزه اشتغال را بسیار خوب دانست و افزود: کارهایی که آموزش فنی و حرفه ای انجام میدهد بسیار ارزشمنداست.



وی اظهار داشت: جوانان ما باید از مهارت کافی برخوردار باشند زیرا توانمندی جوانان و آینده سازان این مملکت باعث پیشرفت جمهوری اسلامی در همه عرصه ها خواهد بود .