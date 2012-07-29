ایجاد فرقه های نوظهور از مظاهر جنگ نرم دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر یکشنبه در جمع افسران و درجه داران پایگاه هوایی شهید نوژه کبودراهنگ افزود:در قرن حاضر حمله جدی از سوی دشمن علیه دین اسلام شکل گرفته و وجود بیش از پنج هزار فرقه نوظهور معنویت گرا با راه اندازی بازار جدید اعتقادی نمونه بارز آن است.

وی به خطر فرقه های انحرافی بر ارزش های اسلامی کشور اشاره کرد و گفت: ایادی شیطان با ایجاد فرقه های انحرافی همواره در تلاش برای به گمراهی کشیدن انسان ها هستند.

وی با بیان اینکه جداکردن ملت ایران اسلامی از دین از اهداف اصلی دشمنان است، گفت: دشمنان به شیوه ای نرم قصد واردکردن ضربه به اسلام را دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان عنوان کرد: دشمن همواره با برنامه ای از پیش تعیین شده، دقیق و با استفاده از شیوه ها، ابزار و امکانات متعدد و متنوع قصد سست کردن باورها، دگرگونی ارزشها و انحراف اندیشه ها را دارد.

این مقام مسئول یادآور شد: امروزه تهاجم فرهنگی از بزرگترین خطراتی است که کشور ایران را تهدید و به شکل پنهان و خاموش فعالیت می کند.

آزادیخواه با تأکید بر اینکه تنها هدف دشمنان به زنجیر کشیدن و مسموم کردن افکار و باور جوانان است، گفت: سرنوشت هر جامعه به قشر جوان آن جامعه بستگی دارد و در حقیقت جوانان سرمایه های کشور هستند که باید جوانان با بصیرت، ایمان و اخلاص تمام در برابر اهداف شوم استکبار ایستادگی کنند.

وی تأکید کرد: تدوین برنامه‌های جامع و هدفمند فرهنگی برای مقابله با این چالش اساسی امری ضروری است.