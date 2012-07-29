  1. استانها
  2. همدان
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۷

حجت الاسلام آزادیخواه:

ایجاد فرقه های نوظهور از مظاهر جنگ نرم دشمنان است

ایجاد فرقه های نوظهور از مظاهر جنگ نرم دشمنان است

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان گفت: فرقه‌های انحرافی و نوظهور یکی از جنبه‌های جنگ نرم دشمنان علیه ارزش های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر یکشنبه در جمع افسران و درجه داران پایگاه هوایی شهید نوژه کبودراهنگ افزود:در قرن حاضر حمله جدی از سوی دشمن علیه دین اسلام شکل گرفته و وجود بیش از پنج هزار فرقه نوظهور معنویت گرا با راه اندازی بازار جدید اعتقادی نمونه بارز آن است.

وی به خطر فرقه های انحرافی بر ارزش های اسلامی کشور اشاره کرد و گفت: ایادی شیطان با ایجاد فرقه های انحرافی همواره در تلاش برای به گمراهی کشیدن انسان ها هستند.

وی با بیان اینکه جداکردن ملت ایران اسلامی از دین از اهداف اصلی دشمنان است، گفت: دشمنان به شیوه ای نرم قصد واردکردن ضربه به اسلام را دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان عنوان کرد: دشمن همواره با برنامه ای از پیش تعیین شده، دقیق و با استفاده از شیوه ها، ابزار و امکانات متعدد و متنوع قصد سست کردن باورها، دگرگونی ارزشها و انحراف اندیشه ها را دارد.

این مقام مسئول یادآور شد: امروزه تهاجم فرهنگی از بزرگترین خطراتی است که کشور ایران را تهدید و به شکل پنهان و خاموش فعالیت می کند.

آزادیخواه با تأکید بر اینکه تنها هدف دشمنان به زنجیر کشیدن و مسموم کردن افکار و باور جوانان است، گفت: سرنوشت هر جامعه به قشر جوان آن جامعه بستگی دارد و در حقیقت جوانان سرمایه های کشور هستند که باید جوانان با بصیرت، ایمان و اخلاص تمام در برابر اهداف شوم استکبار ایستادگی کنند.

وی تأکید کرد: تدوین برنامه‌های جامع و هدفمند فرهنگی برای مقابله با این چالش اساسی امری ضروری است.

کد مطلب 1661145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها