به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس با توجه به شروع فصل جدید لیگ برتر فوتبال و اولین حضور تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی، در اطلاعیه‌ای سیاست‌های خود برای اولین حضور هواداران این تیم در ورزشگاه آزادی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است: هواداران پرسپولیس همواره در ردیف بهترین تماشاگران فوتبال ایران بوده و هستند و در این بین با شروع فصل جدید؛ فصل تازه‌ای را در فوتبال ایران رقم خواهند زد تا به الگویی برای فوتبال ایران بدل شوند.

اطلاعیه کانون هواداران باشگاه پرسپولیس این چنین ادامه پیدا کرده است: از هواداران تقاضا داریم در همه حال و در تمام دقایق بازی حمایت از تیم پرسپولیس و احترام به حریف، هواداران آن، داوران و کلیه مسئولان برگزاری مسابقات را سرلوحه امور خود قرار دهند. هوادار پرسپولیس هیچگاه در جهت تخریب فرد یا گروهی گام بر نمی‌دارد، بلکه با بزرگواری در جهت بزرگ داشتن تیم خود حرکت می‌کند و به فرهنگ والای اسلامی و ایرانی خود پایبند است.

در این اطلاعیه همچنین خاطر نشان شده است: این بازی اولین مجال برای حضور هواداران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی برای فصل جدید است و این فرصتی برای نمایش رفتاری اخلاق محور خواهد بود. از هواداران می‌خواهیم در کنار شور و هیجانی که با تشویق‌های خود به تیم پرسپولیس و خانواده فوتبال ایران منتتقل می‌کنند، حفظ نظم و همراهی و همکاری با مسئولان برگزاری مسابقات را در دستور کار خود قرار دهند.

"بدون تردید ما هواداران با یکپارچگی روی سکوها خواهیم توانست روح اتحاد و همبستگی را بیش از پیش به تیم محبوب خود منتقل کنیم"، کانون هواداران پرسپولیس با طرح این موضوع در اطلاعیه خود تاکید کرده است: تلاش در جهت حفظ آرامش و تمرکز تیم هدف تک تک ما خواهد بود. بدون شک رمز موفقیت پرسپولیس در همین است. شب‌های ماه مبارک رمضان فرصتی برای مهربانی نسبت به یکدیگر به ویژه نسبت به حریفان است. باید در حفظ حرمت یکدیگر و ایام ماه مبارک کوشا باشیم. ما در داخل زمین رقیب هم اما در بیرون آن و روی سکوها دوستان یکدیگر هستیم.

کانون هواداران باشگاه پرسپولیس در پایان اطلاعیه خود تاکید کرد: اینک که مدیریت باشگاه پرسپولیس با وجود تنگناها و موانع بسیار در جهت تحقق آمال و خواسته های هواداران، تیمی قدرتمند را برای فصل جدید مهیا کرده است، زمان آن فرا رسیده تا ما هواداران پرسپولیس با تمام توان خود در جهت دستیابی به جایگاهی که شایسته نام بزرگ پرسپولیس باشد و کسب قهرمانی، گام برداریم و با حضور پرشور در ورزشگاه آزادی، پیروزی واقعی پرسپولیس عزیز را بر روی سکوها رقم بزنیم.