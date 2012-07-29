تقدیر از دستگاه های برتر فارس در جذب سرمایه گذار/ احداث مجتمع تولید داروهای گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صادق عابدین در جلسه ستاد حمایت از سرمایه گذاری استان فارس با اشاره به اینکه تلاش دست اندر کاران جذب سرمایه گذاری در استان موجب شد فارس با فاصله قابل توجهی نسبت به دیگر استانها به جایگاه برتر کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابد، اظهار داشت: در سال91 با هدف گذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و تعیین سهمیه هر دستگاه برای جذب سرمایه گذاری استان فارس قله های بالاتری را فتح خواهد کرد.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه مدیران استان باید تلاش کنند در مرحله اول استفاده از ظرفیت ایرانیان به ویژه فارسیهای مقیم خارج از کشور و سپس از سرمایه گذاران خارجی که عرصه اقتصادی ایران را برای سرمایه گذاری مناسب می دانند بهره برداری کنند، گفت: شهرت استان فارس به عنوان استان پیشرو در جذب سرمایه گذاری خارجی موجب شده بسیاری از سرمایه گذاران علاقه مند به حضور در این استان باشند.

وی با تاکید بر فعالیت گسترده تر کمیته مقررات زدایی استان فارس به منظور تسهیل روند جذب سرمایه گذاری، اظهار داشت: مدیران باید تلاش کنند مقررات دست و پا گیر را از پیش روی سرمایه گذاران بردارند تا با محدود کردن فرآیندهای زائد اداری بتوانیم بیش از دو برابر سال گذشته در استان جذب سرمایه گذاری کنیم.

صادق عابدین با اشاره به اینکه ظرف یک هفته آینده کلنگ احداث مجتمع عظیم تولید داروهای گیاهی در استان فارس با سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریال به زمین خواهد خورد، افزود: برخی قدرتهای فاسد در سطح جهان با تمام توان به دنبال ضربه زدن به نظام اسلامی هستند اما ملت ایران با اتکا به تواناییهای خود از این گردنه ها عبور خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به پایان مطالعات علمی مربوط به مطالعات کارشناسی طرحهای وزارت نفت در استان فارس با تاکید بر اینکه این مطالعات، مبنای برنامه ریزیهای وزارت نفت در استان خواهد بود خواستار مشارکت همه دستگاه های اجرایی ذیربط در تکمیل این مطالعات شد.