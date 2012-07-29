به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ الاسلام دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین که برای شرکت در کنفرانس بین المللی پشتیبانی از فلسطین به پاکستان سفر کرده است امروز یکشنبه در سخنانی، رژیم صهیونیستی را رژیمی رو به زوال و سقوط دانست و گفت: رژیم صهیونیستی پا به دوران افول و سقوط خود نهاده و در مقابل جبهه مقاومت به قله اقتدار رسیده و تمامی معادلات قدرت و توازن منطقه را به نفع خود تغییر داده است.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات متعدد رژیم صهیونیستی در تخریب مسجد الاقصی خاطرنشان کرد: یهودی سازی و تخریب مسجد الاقصی نه تنها تهدیدی علیه منافع مردم فلسطین و جهان اسلام است بلکه تهدید علیه میراث مشترک بشریت می باشد و جلوگیری از ادامه اینگونه اقدامات هوشیاری و بیداری بیشتر دولت ها و ملت های اسلامی را می طلبد.

وی در ادامه با بیان اینکه نهضت بیداری اسلامی حاصل مقاومت در فلسطین است گفت: بیداری اسلامی بنیانهای رژیم صهیونیستی را دچار تزلزل ساخته و در چنین بستری پایان عمر این رژیم نه یک شعار بلکه یک واقعیت در حال تحقق است.

وی تصریح کرد: بازگشت به شرایط گذشته امکان پذیر نخواهد بود و ملت های مسلمان در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ایستادگی خواهند کرد.

شیخ الاسلام با ابراز نگرانی شدید از اقدامات نگران کننده رژیم صهیونیستی در مسجد الاقصی یادآور شد: امروزه نگرانی از اقدامات توسعه طلبانه و افراطی رژیم صهیونیستی در مورد مسجد الاقصی و قدس شریف افزایش یافته است.

وی در پایان مقاومت را تنها گزینه پیش روی ملت ها و دولت های اسلامی در مواجهه با رژیم اشغالگر قدس خواند و افزود: ملت های منطقه دیگر به مانند گذشته ضعیف نیستند و اقتدار آنها در پرتو مقاومت بدست آمده و این ملتها از موضع ضعف در برابر جبهه استکبار جهانی برخوردار نخواهند کرد.