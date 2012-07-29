سه تیم برای قهرمانی والیبال قم مدعی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های حاضر در رقابت‌های دوره جدید مسابقات لیگ والیبال باشگاه‌های استان قم 6 تیم هستند که بازی های خود به شکل دوره ای در سالن شهید محمود رضائیان قم برگزار می کنند تا قهرمان این رقابت ها مشخص شود.



جدال 6 تیم برای قهرمانی در سومین دوره لیگ والیبال قم



در واقع 6 تیم در مسابقات فصل جدید لیگ والیبال باشگاه‌های قم رقابت می‌کنند که ترکیب تمامی آنها از بازیکنان شاخص والیبال استان قم در رده‌های سنی مختلف تشکیل شده و نویدبخش تشکیل تیمی قوی از قم در لیگ باشگاه‌های کشور است.



والیبالیست‌های قمی تلاش خود در پیکارهای لیگ والیبال باشگاه های قم در هفته چهارم دور رفت با انجام سه مسابقه ادامه دادند که این دیدارهای حساس با برتری سه مدعی قهرمانی یعنی وحدت، شهربازی بوستان هاشمی و شهید نظری پایان یافت.



در این بین یک تیم به نمایندگی از ورزش شهر قنوات از بخش مرکزی قم در مسابقات لیگ والیبال باشگاه های قم حضور یافته است که این مهم نشان از توسعه والیبال به نقاط مختلف قم و تلاش این هیئت برای بهره گیری از تمام ظرفیت های استان در این رشته ورزشی است.



10 هفته رقابت برای راهیابی به لیگ باشگاه های کشور



این در حالی است که با قرعه کشی مسابقات فصل جدید لیگ والیبال قهرمانی باشگاه های استان قم، تیم های شرکت کننده در این رقابت ها حریفان خود در گام نخست را شناختند و سه بازی بسیار حساس و مهیج در سالن شهید رضائیان قم به انجام رسید.



رقابت مدعیان قهرمانی در 10 هفته متوالی در حالی برگزار می شود که مروری به نحوه برگزاری این دوره از پیکارها نشان می دهد که تیم های حاضر در لیگ والیبال باشگاه های قم باید در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی در 10 مسابقه به شکل دوره ای با حریفان خود رقابت کنند تا چهره تیم قهرمان شناخته شود.



بر این اساس تیم های شرکت کننده در رقابت های امسال لیگ والیبال باشگاه‌های قم در قالب پنج بازی از دور رفت و پنج بازی از دور برگشت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا تیم‌های برتر این دوره از پیکارها در سال جاری مشخص شوند.



در هفته پیروزی مدعیان لیگ والیبال باشگاه‌های قم، تیم شهید نظری در سه گیم متوالی از سد پرده شیدا گذشت، تیم والیبال وحدت با نتیجه سه بر یک از سد قنوات گذشت و شهربازی بوستان هاشمی سه بر صفر بر کاشانه گستر غلبه کرد.

