عالمیان به جمع 32 بازیکن برتر المپیک صعود کرد/ پیروزی نفسگیر نوشاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات تنیس روی میز سی‏امین دوره بازی‏های المپیک امروز یکشنبه در لندن پیگیری شد. در چارچوب رقابت‏های امروز و در بخش انفرادی مردان، نوشاد عالمیان در ورزشگاه Excel به مصاف "تانگ پنگ" هنگ کنگی رفت و با نتیجه 4 بر 3 به برتری دست یافت.

نوشاد عالمیان گیم نخست این دیدار را در رقابتی نزدیک با برتری 11 بر 8 خود تمام کرد. این بازیکن گیم دوم را خیلی خوب آغاز نکرد طوریکه در همان دقایق ابتدایی با سه اختلاف امتیاز عقب افتاد هرچند خیلی سریع این اختلاف را جبران کرد و 4 بر 3 پیش افتاد. عالمیان این برتری را تا پایان گیم حفظ کرد و در نهایت با نتیجه 11 بر 5 صاحب برتری شد.

رقابت دو بازیکن در گیم سوم هم به صورت پایاپای آغاز شد طوریکه عالمیان و "تانگ پنگ" در امتیاز 5 مساوی شدند اما بازیکن هنگ کنگی بود که در این گیم 11 بر 7 پیروز شد. عالمیان بازیکنی چپ دست است اما در این گیم چند بار با دست راست اقدام به زدن سرویس کرد.

گیم چهارم هم با برتری 11 بر 9 نوشاد عالمیان به پایان رسید. البته نوشاد می‎توانست با اختلاف امتیاز بهتر این برتری را برای خود ثبت کند اما چند اشتباه او فرصت لازم را در اختیار "تانگ پنگ" قرار داد تا فاصله امتیازی‌اش را کمتر کند. سخت‌ترین رقابت عالمیان "تانگ پنگ" در گیم پنجم انجام شد طوریکه دو بازیکن در امتیاز 8 مساوی شدند و در نهایت هم عالمیان در این گیم 11 بر 8 باخت.

عالمیان گیم ششم را با نتیجه 11 بر 5 واگذار کرد تا کار به گیم پایانی کشیده شود اما در این گیم به برتری 12بر 10رسید و برنده نهایی بازی شد. عالمیان درحالی برنده این گیم شد که در ابتدا با نتیجه 4 بر یک از این حریف عقب افتاده بود.

براساس این گزارش، عالمیان که نخستین حضور المپیکی خود را تجربه می‏کند باکسب این پیروزی به جمع 32 بازیکن برتر المپیک سی‌ام صعود کرد. این دیدار در حضور نزدیک به چهار هزار تماشاگر برگزار شد.

نوشاد عالمیان درحالی مقابل حریف هنگ کنگی خود به پیروزی دست یافت که صاحب رنکینگ جهانی 77 است در حالیکه "تانگ پنگ" در رده سی و دوم رنکینگ جهانی قرار دارد.

نوشاد عالمیان که شنبه شب با شکست دادن "جوستین هان"، بازیکن چینی الاصل استرالیا وارد جمع 48 بازیکن برتر مسابقات تنیس روی میز بازی‏های المپیک شد و نخستین پیروزی تاریخ تنیس روی میز ایران در ادوار المپیک را رقم زد، در ادامه بازی‏های المپیک و در مرحله یک شانزدهم نهایی باید به مصاف "تیموبول"، قهرمان آلمانی برود. این دیدار فردا صبح برگزار می‎شود.