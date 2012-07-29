تصویب 91 طرح کشاورزی در گرمسار/اشتغالزایی برای 185 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور علایی مقدم عصر یکشنبه در نشست کارگروه توسعه کشاورزی گرمسار با اشاره به تصویب 91 طرح در قالب طرح های توسعه کشاورزی در این شهرستان گفت: این طرح ها برای 185 نفر اشتغالزایی دارد.

وی تصریح کرد: برای اجرای طرح های مذکور به متقاضیان 100 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می شود.

مقام عالی دولت در شهرستان گرمسار با بیان اینکه 100 میلیارد اعتبار برای اجرای 80 طرح دیگر در حوزه کشاورزی اختصاص یافته است، افزود: اجرای این طرح ها نیز برای بیش از 250 نفر شغل ایجاد می کند.

علایی مقدم همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرمسار را با ایجاد 170 درصد اشتغال در سال گذشته، موفق ترین ارگان این شهرستان اعلام کرد و افزود: اعضای کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان با اختصاص 35 میلیارد ریال سرمایه در گردش تعاونی های دامداران، گاوداران، مرغداران و دامداری های پرواری و نیز اختصاص 2 میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای 25 طرح اشتغالزا در بخش کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان موافقت کردند.

وی افزود: در راستای حمایت از صنایع تبدیلی کشاورزی، نسبت به تامین تسهیلات لازم برای این بخش تسریع خواهد شد.

فرماندار گرمسار در پایان خاطرنشان کرد: از جمله صنایع تبدیلی، نانوایی ها می باشند که به منظور مکانیزه کردن دستگاه ها در راستای پخت با کیفیت تر نان به نانوایان تسهیلات ارائه می شود.