مدیران و مسئولان نباید طلبکارانه با مردم برخورد کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان دیدار با امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر سریش آباد قروه اظهار داشت: مردم و مسئولان وظایف متقابلی نسبت به یکدیگر دارند بنابراین ضروریست در فضایی آکنده از تعامل و همکاری با یکدیگر برخورد کنند.

وی افزود: استان کردستان دارای مردمی فهیم، دیندار و قدرشناس است که لیاقت برخورد توام با مهر و محبت مسئولان و مدیران اجرایی را دارند و انتظار می رود که مجموعه مدیریتی استان کردستان به بهترین شیوه و روش ممکن با مردم برخورد داشته باشند.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تاثیر گذار مردم بخش سریش آباد در زمان قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای خدمت به نظام و انقلاب گفت: ساکنین این دیار با گذشتن از جان و مال خود پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی را مستحکم تر کردند.

وی خدمات نظام و به خصوص کارهای عمرانی صورت گرفته و اعتبارات اختصاص یافته به شهر سریش آباد در یک سال اخیر را بی نظیر عنوان کرد و یادآور شد: ضروریست که اعضای شورای اسلامی این شهر به عنوان نمایندگان مردم و همچنین امام جمعه شهر با نظارت کافی و دقیق بر فعالیت سازمان های دولتی خدمات رسان، مردم قدرشناس این منطقه را از خدمات نظام هرچه بیشتر بهره مند سازند.

شهبازی همچنین ضمن توصیه به شهرداری سریش آباد در راستای هزینه کرد درست اعتبارات تخصیصی مربوط به عمران شهری تاکید کرد: آسفالت کوچه های داخل شهر باید در اولویت برنامه های شهرداری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از انتصاب امام جمعه جدید شهر سریش آباد اظهار امیدواری کرد: حضور حجت الاسلام بیابانی خلخالی در این شهر زمینه تعامل و همکاری بیشتر مردم و مسئولان را بیش از پیش فراهم کند.

استاندار کردستان افزود: انتظار می رود تشویق مردم و به خصوص قشر جوان به حضور بیش از پیش در نمازهای جماعت مساجد و تقویت برنامه های فرهنگی و دینی به عنوان اولویت های کاری امام جمعه جدید مد نظر قرار گیرد.

پیش از سخنان استاندار کردستان امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر سریش آباد ضمن ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت های عمرانی صورت گرفته در این شهر از زمان آخرین بازدید استاندار، مراتب قدردانی مردم منطقه را از خدمات نظام و مدیران اجرایی اعلام کردند.