17 سالن ورزشی در کردکوی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا عصر یکشنبه در جمع مسئولان هیئت های ورزشی کردکوی افزود: همچنین تاکنون 10 سالن ورزشی در شهرستان کردکوی احداث شد.

وی شمار سالن های ورزشی موجود در شهرستان کردکوی در غرب گلستان را 17 سالن برشمرد و گفت: تاکنون بخشی زیادی زا نیازهای ورزشی شهرستان رفع شده است.

وی عنوان کرد: با اجرا و بهره برداری از مصوبات دولت، سرانه فضای ورزشی در استان رشد قابل توجهی یافته است.

پاشا در این جلسه، نقش و جایگاه هیئتها را در رشد و پیشرفت ورزش بسیار مهم خواند و عنوان کرد: هیئتهای ورزشی با برنامه ریزی دقیق و بهره گیری از تجارب پیشکسوتان ، ایجاد همدلی بین هیئت و ورزشکاران و تعامل با هیئت استان و اداره ورزش و جوانان شهرستان می تواند نقش و جایگاه ویژه ای را در راه رشد و ارتقاء ورزش استان و افتخارآفرینی جوانان و قهرمانان این مرز و بوم در عرصه های ورزشی به خود اختصاص دهند.

وی افزود: با افتتاح سالنهای ورزشی بخش عظیمی از نیازهای ورزشکاران به فضاهای ورزشی رفع خواهد شد.