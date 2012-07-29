سیاست های کلی انتخابات در مجمع به سرعت تصویب شود/ وزارت کشور نهاد قانونی برگزاری انتخابات

محمد جواد کولیوند در گفتگو پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه عصر امروز کمیسیون سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با حضور در جمع اعضای کمیسیون شوراها به ارائه گزارش از اقدامات پیشگیرانه نیروی انتظامی در حوزه های امنیتی، سیاسی و اجتماعی پرداخت.



وی افزود: اعضای کمیسیون شوراها بعد از استماع سخنان فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از معاونان ایشان در حوزه پلیس پیشگیری و پلیس اجتماعی سوالاتی را مطرح کردند.

نائب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه در مجموع جلسه امروز بسیار خوب بود اظهار داشت: نمایندگان سوالاتی در حوزه مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری ماهواره و تامین امنیت مرزها داشتند که احمدی مقدم به سوالات نمایندگان پاسخ داد.

وی گفت: بر اساس سخنان فرمانده نیروی انتظامی ضریب سرقت، قتل و تجاوز به عنف در جامعه کاهش داشته است که این نشان دهنده افزایش فعالیت های فرهنگی نیروی انتظامی است.

کولیوند بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون شوراها عنوان کرد و گفت: اعضای کمیسیون شوراها معتقدند کلیات اصولی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نظام انتخابات کشور بررسی می کند باید به سرعت تصویب و ابلاغ شود و سپس اولویت دوم این است که لایحه نظام جامع انتخابات که توسط وزارت کشور به هیئت دولت ارائه شده هر چه سریعتر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا به سرعت توسط نمایندگان تصویب شود و بتواند مبنای کار کمیسیون شوراها قرار بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها تصریح کرد: همچنین در این جلسه مطرح شد که در آینده نزدیک نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بررسی نظام انتخابات در این مجمع گزارشی ارائه دهد.

کولیوند ادامه داد: نمی توان به سرعت بحث نظام انتخاباتی کشور را جمع کرد بلکه باید اولویت بندی هایی قرار داد تا بر اساس آن امور انجام شود.

وی همچنین در خصوص بحث برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور یا سایر نهادها گفت: به طور کلی ما سه قوه بیشتر در کشور نداریم که بحث قوه مقننه تصویب قانون و بعد از تایید آن توسط شورای نگهبان اجرا توسط دولت است و مجری دیگری نیست که بجز وزارت کشور بخواهد قانون انتخابات را اجرا کند البته قانون هم بر این امر تصریح دارد.

کولیوند تاکید کرد: در قانون اساسی به صورت کلی اشاره شده است که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات ها است و تکلیف اجرای آن بر عهده وزارت کشور. طبیعتا وزارت بازرگانی یا نفت نمی تواند قانون انتخابات را اجرا کند بلکه تخصص این امر در حیطه وزارت کشور است و بجز این وزارتخانه اجرای انتخابات نمی تواند به نهاد دیگری منتقل شود.