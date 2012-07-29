تظاهرات ضد هسته ای در توکیو/ زنجیره انسانی ژاپنی ها در مقابل پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مخالفان فعالیتهای هسته ای امروز یکشنبه در اعتراض به ازسرگیری فعالیت دو راکتور هسته ای در نیروگاهی در غرب ژاپن به خیابانهای شهر توکیو آمدند.

در پی فاجعه در نیروگاه فوکوشیما در سال گذشته مخالفان فعالیتهای هسته ای مقابل پارلمان ژاپن در توکیو زنجیره انسانی تشکیل می دهند.

این تظاهرات درحالی برگزار می شود که "یوشیهیکو نودا" نخست وزیر ژاپن دستور خود برای راه اندازی مجدد دو رآکتور اتمی در ژوئن گذشته را در راستای جبران کمبود انرژی به دلیل تعطیلی 50 رآکتور هسته ای خوانده است.

بحران هسته ای ژاپن جرقه تظاهرات مردم این کشور و پس از آن کشورهای اروپایی را در اعتراض به فعالیتهای هسته ای زده است و اخیرا شاهد تظاهرات گسترده جهانیان در اعتراض به چنین فعالیتهایی بودیم.