هيچ كانكسي به مدارس زرند نرسيده است // درس خواندن در چادر براي دانش آموزان زرندي طاقت فرساست

محمد جواد كامياب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه در حال حاضر دانش آموزان زرندي در 400 چادر مشغول تحصيل هستند ، افزود : منطقه زرند جزء مناطق گرمسير كشور است و به دليل گرماي هوا درس خواندن در چادر براي دانش آموزان طاقت فرساست.

وي با تاكيد بر اينكه بازسازي مدارس شهر زرند نيازمند حداقل 12 ميليارد تومان است ، گفت : به رغم اينكه استان كرمان منطقه اي زلزله خيز است اما بيش از 30 درصد از مدارس اين استان خشت و گلي است و به هيچ وجه در برابر زلزله مقاوم نيست.

مدير كل سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان كرمان اظهار كرد : عمده ترين مشكل موجود در استان كرمان اين است كه به دليل خشت و گلي بودن مدارس و زلزله خيز بودن مدرسه دانش آموزان از حضور در كلاس هاي درس مي ترسند.