  1. اقتصاد
۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۷

بهره برداری از معادن جدید سنگ آهن در استان یزد

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از بهره برداری دو معدن جدید سنگ آهن به نام‌های معدن آنومالی 5a و 2 زاغیا در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نوروزی گفت: این معادن در استان یزد و در شهرستان بافق واقع شده اند که طبق برنامه ریزی به عمل آمده سالیانه یک میلیون تن سنگ آهن از این معادن استخراج می شود.

وی افزود: با مطالعات انجام شده، پیش بینی می شود با پیشرفت کار و باطله برداری ظرفیت تولیدی از این معادن افزایش یابد. نوروزی تصریح کرد : بهره برداری ازمعادن سنگ آهن آنومالی 5a و 2 زاغیا در 21 تیرماه گذشته آغاز شده است.

وی افزود: با شروع به کار این معادن، زمینه اشتغال 70 نفر به طور مستقیم فراهم شده است که با ادامه بهره برداری به مرور نیروهای بیشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.
 

کد مطلب 1661170

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