بهره برداری از معادن جدید سنگ آهن در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نوروزی گفت: این معادن در استان یزد و در شهرستان بافق واقع شده اند که طبق برنامه ریزی به عمل آمده سالیانه یک میلیون تن سنگ آهن از این معادن استخراج می شود.



وی افزود: با مطالعات انجام شده، پیش بینی می شود با پیشرفت کار و باطله برداری ظرفیت تولیدی از این معادن افزایش یابد. نوروزی تصریح کرد : بهره برداری ازمعادن سنگ آهن آنومالی 5a و 2 زاغیا در 21 تیرماه گذشته آغاز شده است.



وی افزود: با شروع به کار این معادن، زمینه اشتغال 70 نفر به طور مستقیم فراهم شده است که با ادامه بهره برداری به مرور نیروهای بیشتری به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد.

