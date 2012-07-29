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۸ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

حجت الاسلام لطفی:

هفت امامزاده اردبیل میزبان حافظان قرآن است

هفت امامزاده اردبیل میزبان حافظان قرآن است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن کریم اوقاف و امور خیریه استان اردبیل گفت: طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در هفت امامزاده این استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام بهنام لطفی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از اجرای طرح تربیت حافظان قرآن در امامزاده های اردبیل گفت: از اول ماه رمضان طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در پنج امامزاده اردبیل و دو امامزاده در شهرستانهای خلخال و مشگین شهر آغاز شده است.

به گفته وی در این طرح امامزاده های عبدالعزیز (ع) نیار، امامزاده صالح (ع)، حلیمه خاتون، میرزاده خانم و حلیمه خاتون روستای آقا باقر اردبیل و امامزاده سید سلیمان مشگین شهر و سید دانیال خلخال میزبان حافظان و قاریان قرآن است.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به زمان ثبت نام در طرح تربیت حافظ و قاری قرآن در امامزاده ها اضافه کرد: ثبت نام برای شرکت در این دوره های از 21 تیرماه آغاز شده و همچنان ثبت نام از علاقمندان جهت شرکت در کلاسها ادامه دارد.

لطفی از حضور مسئولان در این امامزاده های برای راهنمایی ثبت نام کنندگان خبر داد و افزود: در این امامزاده ها مسئولانی مستقر هستند تا راهنماییهای لازم را جهت شرکت در این دوره کلاسها ارایه کرده و شرایط شرکت در کلاسها را تشریح کنند.

وی با بیان اینکه در پایان دوره جوایزی برای شرکت کنندگان در طرح اهدا می شود، ادامه داد: شرکت کنندگان در این دوره از کلاسها در پایان دوره گواهینامه رسمی دریافت کرده و جوایز نفیسی شامل کمک هزینه حج عمره و عتبات عالیات و مشهد مقدس نیز به قید قرعه به شرکت کنندگان تعلق می گیرد.

لطفی با بیان اینکه طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن فرصت مناسبی برای علاقمندان جهت استفاده از معنویات ماه مبارک رمضان استفاده است، افزود: با نصب بنر و پوسترهای متعدد در سطح شهر اطلاع رسانی کافی انجام شده و  آدرس و شماره تلفنهای اماکن مذهبی و محلهای ثبت نام در این بنرها قید شده است.
 

کد مطلب 1661172

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