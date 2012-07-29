29 عضو طالبان کشته شدند/ ترور یک مقام محلی در ولایت وردک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت کشور افغانستان امروز یکشنبه اعلام کرد که در جریان 5 عملیات نیروهای افغانی و ناتو در بخشهای مختلف این کشور در 24 ساعت گذشته دست کم 17 عضو طالبان کشته و 18 فرد دیگر بازداشت شدند.

نیروهای ناتو و افغانی در این عملیات همچنین موفق به ضبط و کشف تسلیحات و مهمات طالبان شدند.

همچنین نیمه شب گذشته بیش از 12 عضو طالبان در عملیات پاکسازی شبه نظامیان در ولایت غزنی در شرق افغانستان کشته شدند. این درحالیست که طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.

نیروهای افغانی و 130 هزار عضو ناتو بر عملیات پاکسازی خود در ماههای اخیر افزوده اند. از اول جولای تاکنون بیش از 432 عضو طالبان کشته و 280 فرد دیگر بازداشت شدند.

خبر دیگر اینکه "شهید الله شهیدی" سخنگوی والی وردک در گفتگو با شینهوا از ترور فرماندار منطقه چاک در این ولایت در 35 کیلومتری غرب شهر کابل خبر داد.

به گفته وی، "محمد اسماعیل وفا" امروز یکشنبه از منزل به سمت محل کارش در حرکت بود که با حمله افراد مسلح و تیراندازی به سوی خودروی خود روبرو شد. فرزند این مقام افغانی نیز در جریان این حمله زخمی شد.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها از مکانی نامشخص ادعا کرد که طالبان این حمله را انجام داده است.