حمایت ناکافی از اهالی فرهنگ و ادب/ اکثر کتابهایم در بخش خصوصی چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ثروتیان حدود سه ماه پیش در حاشیه همایش بهار هنر البرز که در سالن شهید فهمیده کرج برگزار شد و در این همایش از چهره های ماندگار فرهنگ و هنر استان تجلیل شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروزه نویسندگان حوزه هنری برای ادامه فعالیت خود نیازمند حمایت و پشتیانی مسئولان هستند.



وی تصریح کرد: در طول این سال ها بیش از 100 کتاب به چاپ رسانده ام که 4 جلد آن به کمک حوزه هنری به چاپ رسیده ولی اکثر کتاب هایم توسط چاپخانه های خصوصی به چاپ رسیده است.

رضایتم از چایخانه های دولتی نسبت به خصوصی بیشتر است



این شاعر و پژوهشگر بزرگ کشور گفت: رضایت زیادی از چاپخانه های دولتی دارم به دلیل اینکه به موقع چاپ می کنند ولی چاپخانه های خصوصی سوء استفاده می کنند.



وی با بیان اینکه در تمام طول زندگی ام همسرم بهترین یار و همراه بنده بود که یکی از دلایل موفقیت خود را همسرم می دانم، اضافه کرد: برخی از کتاب هایم توسط همسرم ویراستاری می شد که در این سال ها نقش موثری در موفقیت بنده داشته است.

استاد دانشگاه، پژوهشگر ادبی، شاعر و نظامی شناس ادامه داد: تمام فرزندانم تحصیل کرده هستند که هم اکنون هفت نوه دارم.

بهروز ثروتیان روز شنبه دیده از جهان فرو بست و وی طی این دو روز در کانون توجهات محافل ادبی و مسئولان شهر بوده است.

اگرچه چنانکه این توجه ها در زمان حیات این بزرگ مرد به وی صورت می گرفت خیلی بهتر و شایسته تر بود.

هنوز هم دیر نشده مسئولان برای شادی روح آن شاعر و پژوهشگر بزرگ ایران می توانند خواسته ها و دغدغه هایش را برآورده کنند و با عملکرد خوب و توجه به جامعه هنری می توانند روحش را شاد کنند.

امروزه تمام نویسندگان و شاعران کشور با مشکلات و دغدغه های مختلف روبرو هستند که یکی از مهم ترین دغدغه ها بی توجهی مسئولان به این گنجینه ها است البته زمانی که آنها در قید حیات هستند.

گرانی کاغذ و آغاز مشکلات نویسندگان

امروزه خبرهای زیادی از گران شدن قیمت کاغذ شنیده می شود با این وجود نویسندگان در آینده با مشکلات فراوانی مواجه خواهند شد و امروزه هر فردی که بتواند کتاب چاپ کند باید از وضعیت مالی خوب و یا اسپانسر ثروتمندی برخوردار باشد.

یکی از فاکتورهای مهم و اصلی برای ادامه فعالیت شاعران و هنرمندان کشور این است که در فضای آرام و به دور از هر گونه دغدغه فعالیت کنند ولی متاسفانه امروزه مسائل و مشکلات اجتماعی این نعمت را از شاعران و هنرمندان کشور گرفته است و این قشر از جامعه باید با گرانی کاغذ، چاپ، تامین مایحتاج زندگی و ... در جامعه دست و پنجه نرم کنند.

نداشتن مسکن, بیمه نبودن و عدم امنیت شغلی و ... سبب می شود تا شاعران و محققان از ادامه فعالیت خود منصرف شوند.

کمبود کتاب‌های ادبی به روز و کاهش مطالعه محققان و شاعران به دلایل مشکلات اجتماعی نیز بر روند پیشرفت آنها تاثیر می گذارد بنابراین مسئولان باید راهکارهای مناسبی برای مشکلات این قشر از جامعه ارائه دهند.



امیدوارم حمایت مسئولان از این قشر جامعه سبب شود تا جوانان با الگوی گیری از افراد بزرگی همچون بهروز ثروتیان شاعر و محقق بزرگ ایران به این راه سوق پیدا کنند.

" تفسیر عرفانی صفی‌علی‌ شاه از قرآن کریم " آخرین اثر و کار بهروز ثروتیان شاعر، محقق و استاد دانشگاه بود و این بزرگ مرد ایران ظهر شنبه در سن 75 سالگی بر اثر سکته‌ قلبی دیده از جان فرو بست.

نخستین کتاب او در ابتدای دهه 1350 با عنوان "بررسی فر در شاهنامه فردوسی" توسط انتشارات موسسه تاریخ و فرهنگ ایران در سال 1350 منتشر شد.



گزارش: مهدی دهقان