300 جوان در جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی گلستان شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا منتظری در جلسه هماهنگی این جشنواره در گرگان افزود: به منظور برگزاری موفق چند دوره گذشته و تلاش همکاران، دبیرخانه دائمی این جشنواره در استان گلستان شکل گرفت و امسال جشن نوزدهمین دوره آن را در روز 10 شهریور به نظاره می نشینیم.

منتظری اظهار داشت: حضور 300 جوان هنرمند خوش ذوق در رشته های طراحی، نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، گرافیک، تصویرسازی، حجم و کاریکاتور، بزرگترین رخداد هنری را در گستره بین المللی در گرگان رقم می زند.

وی تصریح کرد: این جشنواره از 10 تا 15 شهریور در استان گلستان برگزار می شود.

جدول برنامه ها کاروان نور در استان گلستان

حرکت کاروان نور از بعد از ظهر یکشنبه در گلستان آغاز و جدول زمان بندی پنجمین کاروان نور در 10 شهر استان بدین شرح اعلام شد.

این کاروان یکشنبه 8 مرداد- مینودشت- مسجد 5 تن بعد از نماز ظهر و عصر، یکشنبه 8 مرداد- کلاله- مصلی نماز جمعه- بعد از نماز مغرب و عشاء، دوشنبه 9 مرداد- رامیان- مسجد جامع، بعد از نماز ظهر و عصر، دوشنبه 9مرداد- آزادشهر- حسینیه اعظم- بعد از نماز مغرب و عشاء برنامه دارند.

همچنین در روز سه شنبه10مرداد-بندرگز- مسجد جامع- بعد از نماز ظهر و عصر، سه شنبه10 مرداد- گرگان- شبستان امامزاده عبداله(ع)- بعد ازنماز مغرب و عشاء، چهارشنبه 11مرداد- بندرترکمن- مسجد جامع- بعد از نماز ظهر و عصر، چهارشنبه 11 مرداد- گنبد- مسجد قائم- بعد از نماز مغرب و عشاء به اجرای برنامه می پردازند.

علاوه بر این، پنج شنبه 12 مرداد- کردکوی- مسجد جامع- بعد از نماز ظهر و عصر و پنج شنبه 12 مرداد- علی آباد- مصلای نماز جمعه- بعد از نماز مغرب و عشاء به اجرای برنامه های قرآنی می پردازند.

پنجمین کاروان نور استان گلستان با حضور نابغه قرآنی جهان اسلام از کشور پاکستان، محمد تقی خان- دکتر فردی و استاد شکری از قاریان ممتاز بین المللی و گروه تواشیح اهل بیت تهران، 8 الی 12 مرداد ماه در 10 شهرستان استان، برگزار می شود