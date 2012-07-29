به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی مجلس آراء ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جذب هشت هزار حامی کمیته امداد اصفهان در ماه رمضان جاری اظهار داشت: امسال در ماه مبارک رمضان قصد داریم طرح محسنین که از سال گذشته شروع شده را گسترش و هر حامی را به یک خانواده معرفی کنیم.

وی افزود:حامیان می‌توانند از امسال برای خانواده‌های دارای سرپرست اما از کارافتاده و مریض و نیز برای کمک به تحصیلات فرزندان و تأمین کمک هزینه جهیزیه تامین کنند.

جذب 12 هزار حامی برای طرح محسنین را دنبال می‌کنیم

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان گفت: درصدد هستیم که 12 هزار حامی را برای طرح محسنین جذب کمیته امداد کنیم.

مجلس آراء همچنین از طرح محله محوری با کمک روحانیون و هیئت امنای مساجد خبر داد و افزود: سه هزار مسجد زیر پوشش این طرح قرار گرفته و قصد داریم مساعدت‌های محلی را برای نیازمندان پس از جمع آوری هزینه کنیم.

وی با اشاره به اینکه در ماه رمضان سال گذشته هفت هزار و 568 نفر حامی جذب کمیته امداد اصفهان شدند گفت: البته در حال حاضر این تعداد به مرز 36 هزار نفر می‌رسد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان با تاکید به اینکه هفته اکرام ایتام و اطعام یتیمان از 15 تا 21 ماه مبارک رمضان شروع می شود، اضافه کرد: میانگین حامیان برای هر نفر زیر پوشش کمیته امداد در اصفهان 3.5 حامی است.

نه هزار یتیم اصفهانی توسط حامیان حمایت می‌شوند

وی با بیان اینکه 9 هزار و 666 یتیم اصفهانی توسط حامیان حمایت می‌شود، ادامه داد:هر چند برای برخی از یتیمان سرانه دریافتی حتی به مرز 150 هزار تومان می‌رسد، اما به طور میانگین میزان دریافتی مستمری یتیمان از حامیان 55 هزار تومان است.

مجلس آراء همچنین به اطعام یتیمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 210 هزار نفر یتیم در سطح استان اطعام شدند که 900 میلیون تومان آن از سوی خیران استان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته در مجموع 36 میلیارد تومان مساعدت مردم استان به نیازمندان از طریق صدقات مردم در جشن نیکوکاری، جشن عاطفه‌ها، صدقات، نذورات و سایر موارد بوده است.

وی با بیان اینکه پایگاه‌های ویژه‌ای در گلزار شهدا و در میادین سطح شهر مستقر می‌شود، گفت: 200 پایگاه در سراسر استان پیش بینی شده است که 400 نفر نیرو آن ‌را پشتیبانی می‌کنند