101 هزار تن کالا از گمرک قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سالاری در این زمینه گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 36 نوع کالا به خارج از کشور صادر شده که این میزان کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 11 درصد کاهش و از نظر ارزش 24 درصد افزایش نشان می دهد.



وی افزود: عمده ترین کالاهایی که ازگمرک استان صادر شده شامل موادشوینده، کاشی و سرامیک، مصنوعات مسی، لوازم برقی، سایر کالاهای صنعتی، شیشه و آینه، مصنوعات پلاستیکی و ملامین، آهن آلات و فولاد، مس بصورت شمش است.

به گفته سالاری کالاهای یاد شده به کشورهای عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ازبکستان صادر شده است.

ترخیص 43 هزارتن کالا



مدیرکل گمرک استان قزوین همچنین از ترخیص 43 هزار و 232 تن کالا از گمرک استان قزوین به ارزش 239 میلیون دلار خبر داد و افزود: واردات کالا از لحاظ وزن 9 درصد و از نظر ارزش نیز سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی بیان کرد: عمده ترین کالاهای وارداتی شامل کشنده تریلر و قطعات و منفصله، کمپرسور کامل، سواری، مخازن گاز طبیعی، اجزا و قطعات کولر، کامیون، ماشین آلات خط تولید شیشه و پوکه آمپول با لوازم مربوطه، پلیکربنات صنعتی، قطعات تریلر، کاتد مس، اتصالات آلومینیومی، پودر نوشیدنی، آدامس بدون قند، نوار لاستیکی، رول کائوچو است.

این مسئول افزود: کالاهای ترخیصی از کشورهای چین، آلمان، هلند، ترکیه، جمهوری کره، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، برزیل، فرانسه، بلژیک، تایلند، امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا، هند، تایوان، سوئیس، اتریش و تاجیکستان به این گمرک وارد شده است.

افزایش 27 درصدی درآمد گمرک



سالاری خاطرنشان کرد: گمرک استان قزوین در این مدت مبلغ 550 میلیارد ریال درآمد کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش درآمد داشته است.



وی افزود: طی این مدت تعداد 151 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش هشت میلیارد و 700 میلیون ریال و با مبلغ جریمه سه هزار و 306 میلیارد ریال تشکیل شده است.



سالاری یادآورشد: در بخش امانات پستی تعداد 154 بسته به ارزش 173 میلیون ریال به خارج از کشور صادر و تعداد 373 بسته به ارزش 163 میلیون ریال به گمرک استان وارد و ترخیص شده است.